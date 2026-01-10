Un vero scandalo nel mondo dello spettacolo turco: l’attore Can Yaman, celebre per le sue serie televisive di successo, è stato arrestato a Istanbul. Secondo i media turchi, l’attore sarebbe coinvolto in una vasta operazione di polizia contro il traffico e il consumo di stupefacenti che coinvolgerebbe vip, giornalisti e altre celebrità della metropoli sul Bosforo.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato da TurkiyeToday, l’indagine nasce da una soffiata investigativa riguardante Can Yaman. La polizia ha avviato l’operazione dopo un primo blitz antidroga avvenuto lo scorso 5 gennaio.

Durante la notte, le forze dell’ordine hanno condotto raid in nove diversi night club di Istanbul, tra cui l’esclusivo Klein Phonix e l’Hotel Bebek, gestito dal noto produttore Muzaffer Yildirim. Gli arresti non hanno riguardato solo i vip: sono stati fermati anche spacciatori e gestori dei locali sospettati di favorire lo spaccio all’interno delle proprie strutture.

Gli arresti vip

Oltre a Can Yaman, sono stati arrestati diversi volti noti dello spettacolo turco:

Selen Gorguzel , attrice tornata dall’estero due giorni prima del blitz

, attrice tornata dall’estero due giorni prima del blitz Nilufer Batur Tokgoz , ex presentatrice

, ex presentatrice Ayşe Sağlam e Ceren Alper

e Alcuni Youtuber

Tutti gli arrestati sono stati sottoposti a test presso l’Istituto di medicina forense per verificare l’eventuale assunzione di droghe.

I precedenti di Can Yaman

Il quotidiano Hürriyet sottolinea che Can Yaman non era inizialmente destinatario di un ordine di arresto specifico nell’ambito dell’indagine. Il fermo sarebbe avvenuto in flagranza, a seguito del ritrovamento di sostanze stupefacenti durante il controllo. L’attore, inoltre, avrebbe già una precedente denuncia per uso di droghe.