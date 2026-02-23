A cura della Redazione

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, andata in onda su Rai1, ha vinto la prima serata di ieri, domenica 22 febbraio, con il 30,9% di share: ha incollato allo schermo 6.232.000 telespettatori. A seguire, su Canale 5 la soap turca 'Io Sono Farah' ha conquistato 2.003.000 telespettatori e uno share del 14,1%. Su Italia1 'Le Iene' ha ottenuto 1.206.000 telespettatori e il 10,1%. Sul Nove 'Che Tempo Che Fa' ha totalizzato 1.292.000 telespettatori, pari al 7%.

Su Rai3, 'Presadiretta' ha totalizzato 904.000 telespettatori pari al 4,7%. Su Rai2 il film 'Era ora' con Barbara Ronchi ed Edoardo Leo ha intrattenuto 903.000 telespettatori, pari al 4,5%. Poco sotto con il 4,4% c'è 'Fuori dal Coro' in onda su Rete 4 che è stato visto da 560.000 telespettatori. Su La7 'Il caso Epstein – Andrea, il principe senza privilegi' ha raggiunto 526.000 telespettatori, pari al 3,3%. Infine, su Tv8 'The Karate Kid – La leggenda continua' ha intrattenuto 330.000 telespettatori, pari al 2,1%.

Nella fascia access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha conquistato 4.778.000 telespettatori, pari al 22,1%. Mentre 'Affari tuoi' non è andato in onda per lasciare spazio alla chiusura di Milano-Cortina.