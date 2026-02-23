Wanda Nara e Martín Migueles tornano a mostrarsi insieme in pubblico e mettono fine alle voci di rottura. La coppia ha scelto un’apparizione ufficiale nel quartiere di Palermo, nella capitale argentina Buenos Aires, per smentire le indiscrezioni che nelle ultime settimane parlavano di crisi profonda.

Le immagini diffuse dai media argentini parlano chiaro: mano nella mano per tutta la serata, sorridenti e complici davanti a fotografi e addetti ai lavori.

Apparizione pubblica all’evento di MasterChef Celebrity

La coppia è stata fotografata durante l’evento di fine stagione di MasterChef Celebrity, il celebre programma televisivo di cui Wanda Nara è conduttrice. Una presenza tutt’altro che casuale: un contesto mediatico, sotto i riflettori, perfetto per lanciare un messaggio chiaro e diretto.

L’imprenditore Martín Migueles ha accompagnato la conduttrice per tutta la serata, mostrandosi sereno e affiatato con lei. Un segnale forte che sembra archiviare definitivamente le tensioni recenti.

Le voci di crisi e le accuse di infedeltà

Solo poche settimane fa, però, lo scenario era ben diverso. La relazione tra Wanda Nara e Martín Migueles aveva attraversato un periodo delicato, alimentato da indiscrezioni mediatiche e sospetti di infedeltà.

A parlarne era stato il giornalista Juan Etchegoyen ai microfoni di Radio Mitre, rivelando presunti retroscena sulla rottura.

«La conduttrice ha lasciato Migueles perché era stanca del mix che lui portava con sé. Le voci di infedeltà, il suo esagerato divismo perché gli piacciono le famose, oltre alle questioni giudiziarie», aveva dichiarato il giornalista.

Secondo quanto riportato, Wanda Nara avrebbe anche maturato dubbi sulla sincerità del legame.

«Sentiva che Migueles stava con lei per quello che rappresenta e non per un vero sentimento», aveva aggiunto Juan Etchegoyen, delineando un quadro fatto di tensioni e incomprensioni.