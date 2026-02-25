A cura della Redazione

Elodie si è ritrovata faccia a faccia con Andrea Iannone, e il loro incontro non sarebbe andato proprio nel migliore dei modi. La coppia, come noto alla cronaca rosa, ha avuto una relazione durata parecchio tempo, che sembrava destinata a consolidarsi sempre più.

Tuttavia, pochi mesi fa, senza alcun annuncio pubblico, le loro strade si sono separate definitivamente.

Nuove storie d’amore dopo la separazione

Mentre si mormora di un presunto flirt tra Andrea Iannone e Rocìo Munoz Morales, Elodie ha voltato pagina con la fidanzata Franceska Nuredini.

La cantante e il pilota sembravano non essersi più incontrati per molto tempo, ma qualche giorno fa il tanto atteso faccia a faccia è avvenuto a sorpresa, per strada.

Il retroscena: tensione e urla per strada

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto dei due ex fidanzati: Andrea Iannone al volante e Elodie fuori dall’auto, visibilmente agitata. Secondo la ricostruzione del magazine, la situazione sarebbe stata di forte tensione: “Elodie litiga con Iannone per strada e poi corre da Franceska. Lei urla e lui va via”.

Durante l’incontro, Elodie avrebbe urlato contro il pilota, mentre Andrea Iannone sarebbe rimasto in auto per qualche istante prima di allontanarsi.

Perché si sono incontrati?

Il motivo dell’incontro rimane un mistero. Era un tentativo di chiarimento o c’era qualche questione rimasta in sospeso? Al momento, non ci sono dettagli certi su quanto sia successo durante questo confronto improvviso.