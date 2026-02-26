A cura della Redazione

Si è registrata oggi, giovedì 26 febbraio, una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Il programma, giunto alla sua venticinquesima edizione, è ormai alle battute finali della fase pomeridiana e si prepara ad aprire le porte all’attesissimo Serale.

Amici 25: la corsa alla maglia oro entra nel vivo

La tensione nella scuola è alle stelle: cantanti e ballerini stanno lottando per conquistare la maglia oro, simbolo di accesso diretto alla fase serale del talent di Canale 5. Dopo Emiliano, Michele e Alex, anche Angie ha recentemente raggiunto l’ambito traguardo.

Ma cosa è successo nella registrazione avvenuta agli studi Elios? Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda domenica 1 marzo, secondo quanto riportato da SuperGuidaTv.

Giudici della puntata

A valutare le esibizioni dei ragazzi sono stati quattro nomi di spicco del panorama musicale e coreutico:

Irene Grandi

Don Joe

Giorgio Madia

Francesca Bernabini

Ospiti e maglia oro: promossi Nicola e Gard

Grande attenzione per le esibizioni decisive:

Nicola ha ballato Il cigno nero (variazione di classico), convincendo subito i giudici.

ha ballato Il cigno nero (variazione di classico), convincendo subito i giudici. Gard ha interpretato Quando di Pino Daniele, regalando una performance intensa ed emozionante.

Entrambi hanno ottenuto la maglia oro con una sola esibizione, conquistando così l’accesso al Serale.

Chi non ha ottenuto la maglia oro

Non è andata altrettanto bene a:

Elena

Opi

Plasma

Elena e Plasma, entrambi allievi di Rudy Zerbi, si sono esibiti due volte ma hanno ricevuto il No della prof Anna Pettinelli.

A fine puntata è stato mandato in onda un filmato in cui Anna Pettinelli ha dichiarato che, finché i suoi allievi non accederanno al Serale, non concederà più alcun Sì agli altri concorrenti.

Una presa di posizione forte che potrebbe cambiare gli equilibri nelle prossime puntate.

Gara Canto – Classifica Amici 25

Ecco la classifica della gara canto:

Elena Lorenzo Caterina Opi Gard (ultimo posto, ma può comunque tentare l’accesso al Serale)

Gara Ballo – Classifica Amici 25

Per quanto riguarda la danza:

Nicola Antonio Simone Giulia (ultimo posto)

Amici 25 verso il Serale: tensioni e colpi di scena

Si è conclusa così la registrazione del ventunesimo appuntamento di Amici 25, tra nuove maglie oro, tensioni tra professori e classifiche che potrebbero ribaltare gli equilibri della classe.

Con il Serale sempre più vicino, la competizione si fa serrata e ogni esibizione può diventare decisiva. Chi saranno i prossimi allievi a conquistare la maglia oro?

L’appuntamento è per domenica primo marzo su Canale 5 con una nuova imperdibile puntata di Amici.