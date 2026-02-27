Non c’è pace per Elettra Lamborghini durante il Festival di Sanremo. La cantante, protagonista sul palco dell’Teatro Ariston, sta vivendo notti insonni a causa dei cosiddetti “festini bilaterali”, termine coniato da lei stessa e diventato rapidamente virale sui social.

Tra video ironici, sfoghi su Instagram e perfino una chiamata ai carabinieri, la vicenda ha acceso il dibattito online, trasformandosi in uno degli episodi più commentati di questa edizione del Festival.

Fuga da Sanremo: Elettra Lamborghini prova a dormire a Montecarlo

Dopo diverse notti senza riuscire a riposare, Elettra Lamborghini ha deciso di cambiare strategia: lasciare temporaneamente Sanremo e spostarsi a Montecarlo per cercare un po’ di tranquillità.

Come raccontato nelle sue stories su Instagram, la cantante ha scelto un hotel nel Principato per recuperare energie dopo le esibizioni all’Ariston. Tuttavia, anche questa soluzione non ha dato i risultati sperati.

“Mi sono messa a letto con il mio maschione, c’è un focolaio anche a Montecarlo, ma come si permettono”, ha detto con il suo consueto tono ironico, ma lasciando trasparire stanchezza e frustrazione.

La chiamata ai carabinieri prima della terza serata

Prima della terza serata del Festival di Sanremo, la cantante è stata vista aggirarsi per le vie della città con un cuscino da viaggio al collo, ripetendo: “Non riesco a dormire”.

In alcuni video diventati virali sui social, Elettra Lamborghini chiama i carabinieri chiedendo aiuto per fermare quelli che ha ribattezzato “festini bilaterali”, ovvero feste abusive che proseguono fino all’alba disturbando il riposo degli ospiti.

Il termine, coniato dalla stessa artista, è poi stato spiegato durante un intervento con i The Jackal, contribuendo a rendere l’espressione un vero tormentone social.

Il caso diventa virale sui social

La vicenda ha rapidamente fatto il giro del web. I video pubblicati su Instagram e rilanciati su altre piattaforme hanno acceso commenti e meme, trasformando la disavventura della cantante in uno degli argomenti più discussi legati al Festival.

Tra ironia e solidarietà, molti utenti hanno espresso comprensione per la difficoltà di riposare durante la settimana più movimentata dell’anno a Sanremo, quando eventi, party e incontri esclusivi animano la città giorno e notte.