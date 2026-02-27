A cura della Redazione

Da quando è tornata single, a Rocìo Munoz Morales sono stati attribuiti diversi flirt. L’ex compagna di Raoul Bova, infatti, dopo l’accordo di separazione con l’attore romano, è stata vista in compagnia di vari personaggi famosi e i rumor hanno parlato di possibili relazioni con più persone.

La smentita su Stefano De Martino

Secondo le ultime news, riportate dal settimanale Diva e Donna, Rocìo Munos Morales avrebbe iniziato una frequentazione con il conduttore RAI Stefano De Martino. Tuttavia, l’attrice ha smentito con decisione: "È un professionista che stimo e un amico e basta. Si è montato il pettegolezzo perché sono entrata e uscita da casa sua: è successo ad altra gente nello stesso giorno".

La conoscenza con Andrea Iannone

In passato, il suo nome era stato accostato anche al motociclista Andrea Iannone. La Morales aveva dichiarato: "Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga".

Le sue parole non erano una smentita totale, ma un invito a prendere con cautela le indiscrezioni.

Presunta storia con Olly, vincitore di Sanremo

L’ultima indiscrezione arriva dal settimanale Oggi, secondo cui Rocìo Munoz Morales sarebbe al centro dell’attenzione del cantante Olly, vincitore del Festival di Sanremo dello scorso anno.

Alcune mosse social dell’artista verso l’attrice lascerebbero intendere un corteggiamento in atto, che non si limiterebbe ai soli “like” online. Secondo le fonti, tra i due ci sarebbe stato un incontro in un noto locale di Milano, da cui sarebbe nata una certa complicità.

Tuttavia, l’attrice spagnola sembrerebbe nutrire qualche dubbio: tra Olly e Rocìo Munoz Morales ci sarebbero 10 anni di differenza, un dettaglio che potrebbe rallentare l’evolversi della presunta relazione.