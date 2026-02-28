A cura della Redazione

In un Festival di Sanremo moderato come quello di quest’anno, ad ‘innescare’ la prima vera e propria polemica di questa edizione (dopo quella di Elettra Lamborghini sui ‘festini bilaterali’) è stato un semplice bacio tra due donne. Durante la serata delle cover, il bacio tra Levante e Gaia è stato inquadrato da lontano, tanto che in molti hanno parlato di una possibile ‘censura’.

Bacio tra Levante e Gaia: scoppia la polemica sui social

La scena, trasmessa su Rai, è apparsa poco visibile in diretta, scatenando immediatamente reazioni sui social. Tra accuse di censura e commenti indignati, diversi personaggi dello spettacolo e della politica sono intervenuti nel dibattito.

Le due cantanti, però, hanno prontamente “rimediato” nella social room Rai, dove il bacio è stato mostrato in modo chiaro, spegnendo almeno in parte le polemiche.

Il DopoFestival risponde con ironia: il bacio in diretta tv

A prendere la questione con leggerezza è stato il DopoFestival, condotto da Nicola Savino.

Nel corso della trasmissione, Ciro Priello e Gianluca Colucci, membri dei The Jackal, hanno fatto irruzione in studio per salutare la collega Aurora Leone.

Colucci, rivolgendosi a Savino, ha citato ironicamente la “censura” sul bacio tra Levante e Gaia, dichiarandosi pronto a baciare l’amico per rimediare: “Siamo venuti qui perché volevamo anche noi fare il bacio tra persone dello stesso genere. Però per recuperare la cosa che è stata fatta, volevamo un grandissimo close-up su di noi. Perché dall’altra parte è stato un po’ censurato”.

Savino ha colto la provocazione con prontezza: “Sì ho sentito che è stato censurato. Ma allora datevi un bel bacino. Regia stringi, stringi, inquadrali”. La regia ha eseguito: primo piano in diretta televisiva e bacio tra i due comici. In Rai e a Sanremo sono sopravvissuti tutti, senza alcuna conseguenza se non una valanga di commenti divertiti.

A onor del vero, poco dopo la fine della serata delle cover, il profilo Instagram ufficiale del Festival ha pubblicato nelle storie una clip con il primo piano del bacio tra Gaia e Levante, stavolta senza inquadrature lontane.