Un’intervista intensa e toccante quella di Romina Carrisi, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica primo marzo di Verissimo, durante la quale la showgirl non ha nascosto la sua commozione, annunciando una notizia difficile: la separazione dal padre di suo figlio, Axel Lupo.

"Con il padre di Axel non siamo riusciti a trovare un punto di incontro per poter andare avanti come coppia, ci abbiamo provato per un anno, ma purtroppo le incompatibilità sono tali che non possiamo prometterci l’amore eterno", ha raccontato Romina Carrisi, visibilmente emozionata.

La fine di un amore e la forza di andare avanti

Romina ha spiegato che la decisione non è stata semplice: "È un anno che non provo più le stesse cose, per me è stato difficile perché è un fallimento ma io devo essere forte, andare avanti per me, per Axel, perché per me è tossico rimanere in una situazione in cui non c’è più la voglia di condividere la quotidianità".

La figlia di Romina Power ha sottolineato l’importanza di suo figlio: "L’amore della mia vita è mio figlio, Axel".

Problemi di coppia e mancanza di rispetto

Durante l’intervista, Romina Carrisi ha raccontato delle difficoltà con l’ex marito: "È finito l’amore per me. Vedo anche il rapporto che ha mia sorella con mio marito e, anche se non si devono fare paragoni, volevo anch’io quello che avevano loro".

Alla domanda di Silvia Toffanin su cosa mancasse nella relazione, Romina ha risposto con sincerità: "Una base di rispetto. Per me mancava".

Ha aggiunto: "Oggi sono estremamente cruda, piango di notte perché Axel dorme e non voglio dargli un dolore. A me fa male quello che succede dopo. Il mio ex è un padre bravissimo, ma mi manca il rispetto di due persone che si sono lasciate. Ora non mi sento rispettata perché comunico in modo più pacifico e vorrei che questo lui lo capisse".

Il sostegno di Romina Power

Romina Carrisi ha anche raccontato la reazione della madre, Romina Power, alla separazione: "Lei sa che abbiamo avuto difficoltà da un anno, e mi ha detto che se in qualcosa di rotto non entra la luce, ma continua a crearsi ancora più separazione, è giusto lasciarsi".

L’amore per Axel: il centro della sua vita

Le lacrime più sincere sono arrivate parlando del piccolo Axel Lupo, di due anni: "È la mia vita, Axel. Adesso parla molto. Io gli ho sempre raccontato tutto sia in italiano che in inglese, ora qualsiasi cosa dico lo ripeto, e devo stare molto attenta. Però è l’amore della mia vita, si dice che sono i figli che scelgono i genitori e io sono stata molto fortunata: è un bambino fantastico".

Romina Carrisi ha concluso con grande emozione: "Mi emoziona l’impegno quotidiano che ci metto nel crescere Axel e ce la sto mettendo tutta per essere una buona madre. So che qualcosa mi rinfaccerà quando sarà più grande, anche per il troppo amore, ma io ce la sto mettendo tutta!".