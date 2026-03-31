Caos al GF Vip, Paola Caruso perde il controllo a attacca Raimondo Todaro: "Sei uno schifo di uomo!"

Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip, dove una notte particolarmente movimentata ha scatenato polemiche e scontri tra i concorrenti.

Il gruppo guidato da Antonella Elia, composto tra gli altri da Paola Caruso, Raimondo Todaro e Francesca Manzini, è stato richiamato dagli autori per atteggiamenti considerati troppo sopra le righe.

Francesca Manzini accusa: “Le più esagerate? Paola e Blu”

La sera successiva, Francesca Manzini, insieme a Nicolò Brigante, ha commentato quanto accaduto, sottolineando come le due concorrenti che avrebbero oltrepassato il limite fossero Paola Caruso e Blu Barbara Prezia.

Parole che non sono affatto piaciute alla Caruso.

La furia di Paola Caruso: “Francesca, ti devi vergognare”

Dopo aver visto lo sfogo della Manzini, Paola Caruso è esplosa: “Eravamo in otto in quella camera e il Grande Fratello ci ha ripreso più volte perché eravamo troppo carichi. Il fatto più grave non è stato fatto né da me né da Blu, ma da Raimondo e Marco”.

La showgirl ha poi attaccato direttamente: “Francesca ti devi vergognare. Difendi Raimondo. Con me avete chiuso. Siete a bassissimi livelli di infamità”. Argomenti grande fratello

paola caruso

raimondo todaro

Scontro frontale con Raimondo Todaro: parole pesantissime

La situazione è degenerata quando Raimondo Todaro ha affrontato la Caruso: “Non puoi dire che siamo stati i peggiori. Sono un signore e non ripeto quello che hai fatto quella notte. Hai problemi seri”. Immediata la replica di Paola Caruso, durissima: “Sei uno schifo di uomo. Tua figlia si deve vergognare”.

Nuove polemiche: il retroscena raccontato da Ibiza Altea

A gettare benzina sul fuoco è stata anche Ibiza Altea, che ha riportato un presunto retroscena della notte incriminata. Nel tentativo di attaccare Blu Barbara Prezia, ha citato un’espressione controversa: “Sta sempre a gambe aperte”.

Secondo quanto emerso, questa frase sarebbe stata attribuita al confessionale del programma e riportata da Nicolò Brigante, scatenando ulteriori discussioni e polemiche.