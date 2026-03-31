Notte di fuoco al GF Vip, Ibiza Altea sott'attacco: "A noi ci avrebbero squalificato per razzismo"

Dopo appena due settimane nella casa del Grande Fratello Vip, Ibiza Altea è già finita al centro di un vero e proprio terremoto mediatico. L’ex protagonista di Too Hot to Handle Italia si è infatti scontrata con diversi concorrenti, attirando critiche sia dentro che fuori dal reality.

Lite con Blu Barbara, Antonella Elia e le altre concorrenti

Il primo scontro è stato con Blu Barbara Prezia, seguita poi da tensioni con Antonella Elia e altre donne della casa. Durante la quinta puntata, condotta da Ilary Blasi, è stata mostrata una clip della lite più discussa.

Nel video, Ibiza Altea ha rivolto ad Antonella Elia l’espressione “piccola nanetta”, scatenando reazioni immediate tra i concorrenti.

Le accuse nella notte: “Frasi discriminatorie”

Dopo la puntata, la tensione è esplosa. Blu Barbara ha dichiarato: “Ha offeso me dicendo che sono una gatta morta, ma ha dato della nana ad Antonella. Se lo avessimo fatto noi, saremmo già fuori”.

A rincarare la dose è stata Paola Caruso, che ha parlato di frasi discriminatorie: “C’è gente che soffre di nanismo, queste cose non si possono dire”.

Anche Francesca Manzini è intervenuta, alimentando ulteriormente la polemica: “Immaginate tutti i nani che si stanno arrabbiando per quello che ha detto”. Argomenti grande fratello

antonella elia

paola caruso

raul dumitras

Il paragone controverso: “E se fosse stato razzismo?”

Nel corso della notte, Francesca Manzini ha fatto un paragone che ha fatto discutere. Parlando con Paola Caruso e Raul Dumitras, ha ipotizzato: “Se qualcuno avesse insultato Ibiza aggiungendo il colore della pelle? Saremmo stati squalificati tutti”.

Un confronto che molti utenti sui social hanno giudicato forzato e fuori luogo, arrivando a definire le sue parole ai limiti dell’omofobia e del cattivo gusto.

Televoto e sorpresa del pubblico: eliminato Giovanni Calvario

Durante la puntata, Ibiza Altea è finita al televoto insieme a Raimondo Todaro, ma a lasciare la casa è stato Giovanni Calvario. Una decisione che ha lasciato perplessa Francesca Manzini: “Perché il pubblico ha salvato lei ed eliminato Giovanni? Non me lo spiego”.

Clima sempre più teso nella casa del GF Vip

La situazione nella casa del Grande Fratello Vip resta incandescente. Ibiza Altea sembra ormai isolata, mentre le dinamiche tra i concorrenti continuano a evolversi tra scontri, accuse e strategie.

Il reality entra così nel vivo, tra polemiche e colpi di scena che promettono di far discutere ancora a lungo.