Uomini e Donne: Cristina Tenuta avvistata con un altro cavaliere: scoppia il caso nel Trono Over

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, andata in onda venerdì, il pubblico ha assistito al ritorno in studio di Cristina Tenuta, storica dama del Trono Over già protagonista in passato di diverse dinamiche controverse, soprattutto legate alla turbolenta conoscenza con Armando Incarnato.

La donna è scesa in studio per conoscere Marco Gaggini, che ha deciso di approfondire la frequentazione accettando la sua presenza. Tuttavia, nelle ultime ore, un nuovo retroscena ha acceso il gossip.

La paparazzata che cambia tutto: Cristina con Antonio Marino

Secondo quanto riportato da LolloMagazine, Cristina Tenuta è stata avvistata a cena fuori Roma insieme a Antonio Marino, in particolare presso il noto locale Chattanooga Saloon.

Le immagini raccontano di una serata tutt’altro che formale: sorrisi, complicità e atteggiamenti distesi tra i due, segno di una conoscenza già avviata al di fuori delle dinamiche ufficiali del programma. Non si tratterebbe infatti di un’esterna registrata, ma di un’uscita privata che potrebbe cambiare gli equilibri del Trono Over.

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Un triangolo sentimentale sempre più complicato

La situazione si complica ulteriormente considerando che Antonio Marino, nelle ultime puntate, aveva ripreso la conoscenza con Gloria Nicoletti, dopo alcuni tentennamenti legati alla vicinanza del cavaliere con Marta Martinelli.

Questo nuovo scenario apre quindi a un possibile triangolo sentimentale che potrebbe infiammare le prossime puntate del programma di Maria De Filippi.

Cosa accadrà in studio: confronto o rottura definitiva?

Le anticipazioni parlano già di un acceso battibecco tra Cristina Tenuta e Marco Gaggini a centro studio, segnale che la loro conoscenza potrebbe essersi già incrinata.

Resta però il nodo principale: come reagirà Gloria Nicoletti alla notizia dell’uscita tra Antonio Marino e Cristina Tenuta? E soprattutto, ci sarà un confronto diretto a tre per chiarire le reali intenzioni dei protagonisti?