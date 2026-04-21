Antonella Fiordelisi gela Francesco Chiofalo a “La Volta Buona”: “Non tornerei mai con lui”

Torna al centro del gossip televisivo il botta e risposta tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo.

Ospite del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, l’influencer campana è tornata a parlare del suo ex compagno, rispondendo anche alle recenti provocazioni social di Chiofalo.

La provocazione di Francesco Chiofalo sui social

Negli ultimi giorni, Francesco Chiofalo aveva riacceso l’attenzione sulla loro relazione con alcune dichiarazioni ironiche sui social, insinuando che Antonella reagisca ancora emotivamente quando si parla di lui.

In particolare, l’ex concorrente televisivo aveva scritto: “Ragazzi ma state vedendo che a questa ragazza brillano gli occhi quando parla di me?”.

La risposta ironica di Antonella Fiordelisi

La replica di Antonella Fiordelisi non si è fatta attendere, ma è arrivata in modo indiretto e decisamente ironico: una serie di emoticon che ridono fino alle lacrime, interpretata dai follower come una chiara presa di distanza dalle affermazioni di Chiofalo. Argomenti antonella fiordelisi

Le parole in studio a “La Volta Buona”

Durante l’intervista con Caterina Balivo, la domanda è stata inevitabile: c’è ancora spazio per un ritorno di fiamma?

La risposta di Antonella è stata netta: “Non tornerei mai con lui. Gli voglio bene magari sì, ma non tornerei mai con lui. Quando una cosa finisce, poi finisce”.

Il retroscena sul blocco social e la riapertura del contatto

Nel corso del dialogo, Antonella ha anche raccontato un curioso retroscena legato ai social: secondo quanto riferito, Francesco l’aveva bloccata anni fa dopo la fine della relazione.

La situazione si sarebbe poi “riaperta” in modo inatteso quando lei ha notato di essere stata sbloccata, proprio in occasione di un’interazione su Instagram.