Martina De Ioannon, la dedica a Gianmarco Steri per il compleanno: "Sono dove voglio essere"

La storia d’amore tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri continua a far sognare i loro fan.

In occasione del compleanno del barbiere romano, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso una dedica romantica che ha immediatamente fatto il giro dei social.

La dedica di Martina De Ioannon a Gianmarco Steri

“È stato bellissimo averti conosciuto un anno e mezzo fa ma rivederti e rendermi conto di non poter fare a meno di te è stato ancora più bello. Oggi più che mai sono dove voglio essere, finalmente ti guardo e mi riconosco. Buon compleanno amore mio, ti auguro di essere felice sempre e di realizzare tutti i tuoi obiettivi”.

Una frase che non è passata inosservata e che, nel giro di poche ore, ha raccolto commenti, condivisioni e messaggi di auguri da parte dei follower della coppia, sempre molto attivi nel seguire ogni aggiornamento sulla loro storia. Argomenti uomini e donne

La cronistoria della relazione tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

Il legame tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri nasce circa un anno e mezzo fa, in un contesto legato al mondo televisivo di Uomini e Donne. Un incontro iniziale che, come spesso accade nel programma, ha aperto la strada a una conoscenza più profonda.

Oggi la dedica di Martina De Ioannon per il compleanno di Gianmarco Steri rappresenta un ulteriore tassello di questa storia, che appare sempre più solida.