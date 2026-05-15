Pechino Express, trionfano i Raccomandati: Chanel Totti e Filippo Laurino vincono la 13esima edizione

Si è conclusa ieri sera la tredicesima edizione di Pechino Express, il celebre game show di Sky condotto da Costantino della Gherardesca, con un finale ricco di colpi di scena lungo le ultime tappe in Giappone.

Le tre coppie finaliste — i Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), le Dj (Jo Squillo e Michelle Masullo) e i Veloci (Fiona May e Patrick Stevens) — si sono sfidate nell’ultima corsa di circa 167 chilometri, partendo da Nara, passando per Osaka e arrivando infine a Kyoto, sede del traguardo conclusivo.

La finale: tre coppie, una sola vittoria

A conquistare per prime il Libro Rosso sono state le Dj, che si sono assicurate l’accesso diretto alla finalissima.

Subito dopo, nella sfida decisiva per l’eliminazione, i Raccomandati hanno avuto la meglio su i Veloci, che si sono così classificati al terzo posto della competizione.

Lo scontro decisivo tra Dj e Raccomandati

La vittoria finale si è giocata tra Jo Squillo e Michelle Masullo contro Chanel Totti e Filippo Laurino. In una corsa serratissima fino all’ultimo tappeto rosso, a spuntarla sono stati proprio i Raccomandati, che si sono aggiudicati l’edizione 13 di Pechino Express.

Determinante, secondo quanto accaduto nella fase conclusiva, è stato un episodio fortuito che ha ribaltato gli equilibri della gara.

L’incontro che ha cambiato tutto

Durante l’inseguimento alle avversarie e nella disperata ricerca di un passaggio, Chanel Totti e Filippo Laurino sono stati riconosciuti da Valentina, una ragazza italiana residente in Giappone.

La donna, comprendendo il contesto del programma e il momento cruciale della gara, ha deciso di aiutarli portandoli direttamente verso il traguardo finale. Un gesto decisivo che ha permesso ai Raccomandati di superare le Dj, fino a quel momento in vantaggio.

La “carta Totti” e il colpo di scena finale

Nel corso dell’ultima tappa, Chanel Totti ha anche tentato una mossa strategica, la cosiddetta “carta Totti”, mostrando a un automobilista giapponese la propria identità di figlia del celebre calciatore per ottenere un passaggio.

Una scena che ha contribuito a rendere ancora più tesa e spettacolare la fase finale della competizione.

Classifica finale di Pechino Express 13

Ecco il podio conclusivo dell’edizione: