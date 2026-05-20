Flirt in corso tra Francesca Tocca e Marcello Sacchetta? La verità dietro sul gossip

Negli ultimi mesi si sono rincorse con sempre maggiore insistenza le voci di una possibile crisi tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, amatissima coppia nata ad Amici e genitori del piccolo Romeo Maria.

Fino a oggi, né il ballerino e coreografo né l’ex allieva del talent show hanno confermato o smentito ufficialmente i rumor sulla loro situazione sentimentale. Un silenzio che ha inevitabilmente alimentato il gossip e la curiosità dei fan.

Il gossip su Marcello Sacchetta e Francesca Tocca

Ad aumentare l’attenzione mediatica ci hanno pensato le indiscrezioni secondo cui Marcello Sacchetta avrebbe iniziato un presunto flirt con la collega Francesca Tocca.

I due ballerini sono stati protagonisti del videoclip del brano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci e hanno inoltre condiviso il palco dell’Eurovision, partecipando alla coreografia del cantante partenopeo.

Proprio durante una delle esibizioni, il bacio tra Marcello Sacchetta e Francesca Tocca ha fatto discutere il web: molti utenti social hanno infatti sostenuto che il gesto apparisse particolarmente intenso e non soltanto scenografico.

A rafforzare ulteriormente i sospetti è stato anche un video condiviso dall’esperta di gossip Deianira Marzano, nel quale sembrava sentirsi Marcello chiamare “amore” Francesca.

La verità sulla fine della storia tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli

A fare chiarezza sulla vicenda è stato il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter “Gabriele Parpiglia – News”.

Secondo quanto riportato dal giornalista, la fine della relazione tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli non sarebbe legata a tradimenti o mancanze di rispetto.

Alla base della separazione ci sarebbe invece un sentimento che, con il passare del tempo, si sarebbe gradualmente affievolito.

Sempre secondo Parpiglia, sarebbe stata Giulia Pauselli a prendere la decisione definitiva di mettere fine alla relazione, mostrando fermezza nella scelta senza alcun ripensamento.

I rapporti oggi tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli

Nonostante la rottura, i rapporti tra i due ballerini sarebbero oggi sereni e distesi, soprattutto per il bene del figlio Romeo Maria, che continua a essere al centro delle loro priorità.

Per quanto riguarda invece il presunto legame tra Marcello Sacchetta e Francesca Tocca, l’entourage della ballerina avrebbe smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale.

Secondo quanto emerso, Francesca Tocca e Giulia Pauselli sarebbero rimaste in ottimi rapporti e si sarebbero sentite anche poco prima dell’Eurovision.

Riguardo al famoso bacio che ha fatto discutere il pubblico, anche persone vicine alla Tocca avrebbero ammesso che Marcello sia apparso particolarmente trasportato nella scena, pur escludendo una vera relazione tra i due.