Sanremo 2027: De Martino al lavoro, Maria De Filippi possibile co-conduttrice

Mancano ancora nove mesi al Festival di Sanremo 2027, ma Stefano De Martino, direttore artistico della kermesse, è già al lavoro. Il conduttore di Affari Tuoi sta studiando i grandi maestri del passato della manifestazione e partecipando a numerosi concerti ed eventi musicali per monitorare le nuove tendenze e avvicinarsi al panorama discografico contemporaneo.

Maria De Filippi al fianco di Stefano De Martino?

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, Maria De Filippi potrebbe affiancare Stefano De Martino almeno per una delle cinque serate del Festival. La regina di Canale 5, infatti, non vorrebbe perdersi il debutto di De Martino a Sanremo 2027, considerato il loro stretto rapporto di amicizia, nato durante il percorso del conduttore ad Amici.

“L’indiscrezione sempre più insistente è la probabile presenza della regina delle conduttrici Mediaset alla co-conduzione di almeno una serata del festival. Per ora, nessuna notizia ufficiale trapela dall’entourage di De Martino o da quello della conduttrice, né dalla Rai,” riporta Adnkronos. Argomenti stefano de martino

maria de filippi

Se confermata, sarebbe l’ennesima apparizione di Maria De Filippi a Sanremo, dopo la partecipazione speciale alla finale del 2009 e la co-conduzione della 67esima edizione del Festival nel 2017 accanto a Carlo Conti, senza percepire alcun compenso.

Altri amici di Stefano De Martino a Sanremo 2027?

Oltre a Maria De Filippi, alcuni amici di lunga data di Stefano De Martino potrebbero essere coinvolti nella kermesse. Tra questi, il nome di Andrea Delogu è circolato nelle ultime settimane. La conduttrice ha precisato in un’intervista a Il Messaggero che non si proporrà spontaneamente, ma accetterebbe solo se De Martino la ritenesse utile al progetto: “Quando costruisci un progetto enorme come Sanremo non ci sono amicizie o dinamiche personali: esiste il progetto. Stefano sta costruendo qualcosa di molto importante e se un giorno io dovessi essere giusta per quel progetto magari succederà”.

Anche Marcello Sacchetta, ballerino e amico storico di De Martino, ha confermato la propria disponibilità: “Se Stefano avrà bisogno, io ci sarò sempre. Lui è una persona che ha fatto parte e continua a far parte della mia vita”.