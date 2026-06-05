Jessica Morlacchi tradita dal nuovo fidanzato? L'ex GF interviene sui social e chiarisce tutto

Negli ultimi giorni si è acceso il gossip attorno a Jessica Morlacchi, finita al centro dell’attenzione mediatica per una presunta nuova relazione con Giovanni Cioffi, volto noto del dating show Uomini e Donne.

Le indiscrezioni, iniziate a circolare sui social e rilanciate anche da pagine di gossip, hanno rapidamente alimentato dubbi e supposizioni sulla natura del loro rapporto.

Il gossip sulle presunte altre frequentazioni

A far esplodere il caso sono state alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, secondo cui Giovanni Cioffi non sarebbe del tutto trasparente sulla sua vita sentimentale.

In particolare, un’utente avrebbe scritto all’influencer affermando: “Lui si scrive con la mia amica. Spero che lei la contatti così potrà mostrarle tutte le conversazioni. E lui alla mia amica si è giustificato dicendo che è solo roba di gossip fake”.

La replica di Jessica Morlacchi sui social

Di fronte al susseguirsi delle voci, Jessica Morlacchi ha deciso di intervenire direttamente attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, confermando di fatto la relazione con Cioffi e rispondendo in modo diretto alle insinuazioni.

La cantante ha replicato con tono deciso, scrivendo: “Ciao tigre, se hai le prove che aspetti a scrivermi? Ti aspetto”.

Una risposta che non solo smentisce le indiscrezioni circolate, ma che sembra anche voler chiudere la polemica alimentata negli ultimi giorni.