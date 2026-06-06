Temptation Island, chi sono Gabriele e Sara: la prima coppia della nuova edizione non si segue sui social

Gabriele e Sara sono la prima coppia ufficiale presentata da Temptation Island 2026. Da ieri sera, sulle reti Mediaset, hanno iniziato a circolare i video di presentazione dei protagonisti della nuova edizione del reality e i due venticinquenni sono stati i primi a catturare l'attenzione del pubblico.

La loro storia ha già acceso il dibattito sui social grazie a una dinamica piuttosto insolita rispetto a quelle viste nelle passate edizioni del programma.

Chi sono Gabriele e Sara di Temptation Island

Nel video di presentazione, Gabriele ha raccontato di essere fidanzato con Sara da oltre sei anni e mezzo e di convivere con lei da circa due anni. Argomenti temptation island

È stato proprio lui a scrivere alla redazione di Temptation Island, spiegando di essere ancora profondamente innamorato della compagna ma di vivere da tempo una situazione difficile.

"Sono Gabriele, ho 25 anni e sto con Sara da sei anni e mezzo e conviviamo da due anni. Scrivo a Temptation Island perché sono innamoratissimo di Sara ma in questi sei anni e mezzo lei mi ha preso e lasciato quante volte voleva. Ho trovato delle chat nel suo telefono, lei nega tutto ma io ho la convinzione sicura che lei mi abbia tradito".

La replica di Sara conquista il web

La risposta di Sara non si è fatta attendere e ha subito mostrato il suo carattere deciso: “Lui vuole tenermi tutta per sé, nella sua bolla di vetro. Ed è per questo che io arrivo sempre a lasciarlo".

Durante il confronto, Gabriele ha provato a sottolineare tutto ciò che avrebbe fatto per la compagna nel corso della relazione: "In questa storia penso di aver dato veramente tanto: dalle cose più futili come viaggi e le cene nei posti stellati però...".

Una frase che Sara ha interrotto con una battuta destinata a diventare virale: "Posso fermarti prima che continui a imbarazzarti da solo? Stai parlando solo di cose materiali".

E quando lui ha aggiunto: "Ma quante volte durante il giorno ti dico: ‘amore quanto sei bella?’".

La replica finale di Sara ha strappato più di un sorriso: "Me lo dico anche da sola".

Una coppia già protagonista prima dell'inizio del programma

Se il buongiorno si vede dal mattino, Gabriele e Sara potrebbero diventare una delle coppie più seguite di Temptation Island 2026.

Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan riguarda inoltre i loro profili Instagram: i due non solo non pubblicano foto insieme, ma al momento non risultano neppure seguirsi reciprocamente sui social.

Un elemento che alimenta ulteriormente la curiosità attorno alla loro relazione e che potrebbe nascondere dinamiche interessanti da scoprire nel corso del reality.

Quando inizia Temptation Island 2026

La nuova edizione di Temptation Island debutterà su Canale 5 il prossimo 2 luglio 2025 in prima serata.