Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni svela la verità sulla giuria: chi resta e chi può lasciare

La giuria di Ballando con le Stelle potrebbe cambiare volto dopo quasi dieci anni di stabilità. Dal 2016, infatti, il panel composto da Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni è rimasto invariato, senza sostituzioni o modifiche. Ma la prossima edizione dello show di Milly Carlucci potrebbe segnare una svolta.

Selvaggia Lucarelli verso l'addio a Ballando con le Stelle

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Selvaggia Lucarelli sarebbe pronta a lasciare il suo ruolo di giurata per dedicarsi alla conduzione de L’Isola dei Famosi. L'impegno richiesto dal reality, registrato nelle Filippine e previsto in onda tra settembre e ottobre, renderebbe complicata la sua presenza contemporanea nel talent di Rai 1.

Il settimanale Chi aveva parlato di una possibile rivoluzione completa della giuria, con le sole conferme di Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Tuttavia, nelle ultime ore sono emerse informazioni differenti.

Ivan Zazzaroni smentisce le voci: "Tutti confermati"

A fare chiarezza è stato Roberto Alessi, ex direttore di Novella 2000, durante la sua rubrica su L’Edicola. Secondo quanto riferito dal giornalista, i rumors relativi a un profondo rinnovamento della giuria sarebbero infondati.

"Si dice che oltre a Selvaggia Lucarelli possano lasciare anche Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, ma non è così", ha spiegato Alessi.

Lo stesso Alessi ha poi riportato una dichiarazione attribuita a Ivan Zazzaroni, che avrebbe confermato la presenza dei quattro storici giurati nella prossima stagione: "Tutto confermato, nessuna novità: sarò in trasmissione. Sono confermati anche Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto".

Se queste indiscrezioni dovessero essere confermate, l'unico cambiamento riguarderebbe proprio l'uscita di Selvaggia Lucarelli.

Milly Carlucci mantiene il massimo riserbo

Diversamente da Zazzaroni, Milly Carlucci continua a non sbilanciarsi. La conduttrice ha spiegato che in questo momento la produzione è concentrata principalmente sulla composizione del cast dei concorrenti e che la questione relativa alla giuria verrà affrontata più avanti.

Intervistata da SuperGuida TV, la conduttrice ha dichiarato: "Non faccio nessun toto-giuria di nessun tipo, perché veramente non ne stiamo parlando. È un argomento su cui dovremo riflettere tutta l'estate per arrivare poi a una soluzione a settembre".

Chi sostituirà Selvaggia Lucarelli? I nomi in pole position

Il grande interrogativo riguarda naturalmente il possibile sostituto di Selvaggia Lucarelli. Secondo quanto riferito da Roberto Alessi, tra i nomi valutati dalla produzione figurerebbero Alberto Matano e Barbara d'Urso.

Da una parte c'è Alberto Matano, già presenza fissa all'interno del programma nel ruolo di commentatore a bordo campo. Dall'altra, invece, spunta l'ipotesi che vedrebbe Barbara d'Urso approdare su Rai 1 come nuova giurata.

Alessi si è detto favorevole a questa seconda opzione: "Mi auguro che sia vero, perché è giusto che Barbara abbia un posto in televisione".

Barbara d'Urso in giuria? L'indizio social accende le voci

Le speculazioni sull'arrivo di Barbara d'Urso sono aumentate dopo un recente messaggio pubblicato dalla conduttrice su Instagram. Nel post, la presentatrice ha scritto: "Sarà un autunno meraviglioso".

Una frase che molti fan hanno interpretato come un possibile riferimento a un imminente ritorno in televisione.

Anche su questo tema, però, Milly Carlucci ha preferito non fornire conferme né smentite: "Vi prego, non mi fate fare dichiarazioni sulla giuria perché sono premature. Bisogna pensare a tutti gli equilibri e a come è fatto il cast di quest'anno per dare a questa giuria la migliore possibilità di esplodere".