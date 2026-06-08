Grande Fratello, Anita Mazzotta replica ad un commento orribile su sua madre: "Fate schifo!"

Momento di grande emozione per Anita Mazzotta, ex vincitrice del Grande Fratello, che nei giorni scorsi ha condiviso sui social un ricordo speciale dedicato alla madre, venuta a mancare all’età di 52 anni mentre lei si trovava all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Una perdita che ha segnato profondamente la giovane, costretta ad affrontare un dolore enorme durante una delle esperienze più importanti della sua vita. Nonostante tutto, Anita decise di proseguire il percorso nel reality di Canale 5, riuscendo infine a conquistare la vittoria.

Il ricordo della mamma nel giorno del compleanno

Pochi giorni fa la mamma di Anita avrebbe compiuto 53 anni. Per l’occasione, l’ex gieffina ha pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello di fotografie che le ritraggono insieme, accompagnato da una lunga e commovente dedica. Argomenti grande fratello

Nel messaggio, Anita ha espresso tutto il dolore per una perdita arrivata troppo presto, ricordando il legame speciale che le univa e la difficoltà di affrontare la quotidianità senza poter più condividere con la madre i momenti più importanti della sua vita.

Tra le frasi più toccanti del post, la giovane ha scritto di non aver mai immaginato di dover festeggiare il compleanno della mamma senza di lei e di sentire ogni giorno la sua mancanza. Un pensiero che ha emozionato migliaia di follower, i quali hanno immediatamente riempito il post di messaggi di affetto e vicinanza.

L’ondata di sostegno dei fan

Il ricordo pubblicato da Anita ha generato una forte partecipazione da parte del pubblico. Numerosi utenti hanno voluto esprimere solidarietà e sostegno all’ex concorrente del Grande Fratello, condividendo parole di conforto e incoraggiamento.

Molti fan hanno apprezzato la sincerità del suo racconto e il coraggio dimostrato nell’affrontare pubblicamente un dolore così profondo.

Il commento choc di un hater e la risposta di Anita

Accanto ai tanti messaggi positivi, però, non sono mancati alcuni commenti offensivi. In particolare, uno ha suscitato indignazione per la sua durezza.

Un utente ha infatti scritto: “Anche tua mamma si vergogna di avere una figlia come te”.

Di fronte all’ennesimo attacco personale, Anita ha deciso di replicare pubblicamente, esprimendo tutta la sua amarezza: “C’è un limite a tutto. Capisco che per molti di voi diventare un personaggio pubblico implichi dover accettare insulti e messaggi offensivi. Ma non è così. Ricevo e subisco di continuo, ma ci sono dei limiti che non devono essere superati. Fatevi un esame di coscienza, fate schifo”.