Temptation Island, Francesca e Danilo sono la seconda coppia ufficiale: “Non mi fido più di lui”

L’attesa per la nuova edizione di Temptation Island è sempre più alta. In vista del debutto del reality show di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, le pagine ufficiali del programma stanno svelando giorno dopo giorno i protagonisti che metteranno alla prova i loro sentimenti nel celebre viaggio nei sentimenti.

Dopo l’annuncio della partecipazione di Gabriele e Sara, una delle coppie che ha già fatto molto discutere sui social, è stata ufficializzata anche la seconda coppia del cast: Francesca e Danilo.

Francesca: “Non mi fido più di lui”

A raccontare i motivi che l’hanno spinta a scrivere alla produzione di Temptation Island è stata proprio Francesca, 25 anni, fidanzata con Danilo da quattro anni. Argomenti temptation island

“Io sono Francesca, ho 25 anni e sono fidanzata con Danilo da quattro anni. Ho scritto io a Temptation Island perché non mi fido più di lui e penso che mi dica tante balle”, ha spiegato la giovane.

Secondo il suo racconto, la crisi sarebbe esplosa dopo un episodio avvenuto lo scorso dicembre: “La cosa più grave è successa a dicembre, quando una ragazza mi ha contattato dicendomi di aver parlato con Danilo su una chat di incontri. Mi ha mandato anche gli screenshot della conversazione, nei quali lui chiedeva il numero di telefono e proponeva di incontrarsi”.

Francesca ha poi raccontato la reazione del fidanzato: “Danilo mi ha detto che tramite l’intelligenza artificiale si possono modificare queste chat”.

La ragazza ha inoltre ammesso di controllare costantemente i profili social del compagno: “In questi anni ho sempre controllato i suoi social e le persone che segue. Adesso ne segue 393 e io ricordo nome e cognome di tutte”.

La replica di Danilo: “Mi sento in gabbia da anni”

Di tutt’altro avviso Danilo, che ha deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il rapporto e cercare di capire se la relazione abbia ancora un futuro.

“Ti ho mostrato una chat che ho fatto in due minuti. Come fai a ricordarti i nomi di tutte le persone che seguo? È follia”, ha dichiarato.

Il giovane ha poi spiegato il motivo principale della sua partecipazione a Temptation Island: “Partecipo a Temptation Island perché da un paio di anni mi sento in gabbia, in galera, e non riesco più a sopportare la gelosia asfissiante di Francesca”.