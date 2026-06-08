The 50 Italia: quanto hanno guadagnato i concorrenti? Cachet, bonus e premi del reality Prime Video

La prima edizione di The 50 Italia si è conclusa con la vittoria di Matteo Diamante, ma nelle ultime ore l’attenzione del pubblico si è concentrata su un tema sempre molto discusso nei reality show: quanto guadagnano i concorrenti per partecipare al programma di Prime Video.

Secondo diverse indiscrezioni emerse dopo la finale, i compensi sarebbero stati molto variabili, legati sia alla notorietà dei partecipanti sia alla permanenza nel gioco.

Cachet concorrenti The 50 Italia: le cifre iniziali

Stando alle fonti vicine alla produzione, i concorrenti più noti del cast avrebbero ricevuto un cachet iniziale compreso tra 8.000 e 9.000 euro.

Questa cifra, però, rappresenterebbe solo il punto di partenza della remunerazione complessiva.

Per i concorrenti meno conosciuti dal grande pubblico, invece, il compenso iniziale sarebbe stato decisamente più basso, oscillando tra 1.000 e 1.500 euro.

Una differenza che riflette il peso mediatico dei singoli partecipanti, come spesso accade nei reality televisivi e streaming.

Bonus e premi durante il gioco: come aumentavano i guadagni

Oltre al cachet iniziale, i concorrenti avrebbero potuto ottenere bonus legati alla permanenza nel programma.

Secondo le indiscrezioni, chi raggiungeva il quinto giorno di registrazione avrebbe ricevuto circa 400 euro extra; chi arrivava fino all’ottavo giorno avrebbe potuto incassare un bonus aggiuntivo fino a 4.000 euro

Un sistema che avrebbe incentivato la permanenza all’interno del gioco, aumentando sensibilmente il guadagno finale dei partecipanti.

Finale The 50 Italia: vince Matteo Diamante

A trionfare nella prima edizione è stato Matteo Diamante, che ha battuto in finale due concorrenti molto amati dal pubblico: Helena Prestes ed Edoardo Tavassi.

Il suo percorso nel programma è stato particolarmente seguito e apprezzato dagli spettatori, contribuendo alla sua crescente popolarità.

Montepremi finale: a chi sono andati i 50.000 euro

Uno degli aspetti più particolari del format riguarda proprio la gestione del premio finale.

Il montepremi di circa 50.000 euro non è stato assegnato direttamente al vincitore. La cifra è andata infatti a uno spettatore estratto tra coloro che avevano puntato su Matteo Diamante durante il programma.

Al vincitore sarebbe stato comunque riconosciuto un premio personale di circa 10.000 euro, separato dal jackpot principale.

The 50 Italia 2: confermata la seconda stagione

Il successo della prima edizione avrebbe già spinto la produzione a confermare la realizzazione di The 50 Italia 2.

Secondo le prime informazioni:

I casting sarebbero già aperti

Il cast sarà composto da nuovi volti dei reality, social e TV

Le registrazioni dovrebbero partire a settembre

La durata sarà simile alla prima stagione

L’obiettivo è quello di rendere il format ancora più competitivo e seguito dal pubblico.