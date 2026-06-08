The 50, ex concorrente contro Paola Caruso: "Ha illuso Giancarlo Danto, a lei non interessa il vero amore"

Nuove polemiche dopo The 50. Nel corso dell’ultima puntata di Tavolo Parcheggio, Nicole Pallado ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Paola Caruso, tornando a parlare di alcuni episodi vissuti durante il reality e criticando anche il montaggio del programma.

Nicole Pallado critica gli autori di The 50

Durante la trasmissione, Nicole Pallado ha spiegato di essere rimasta delusa dallo spazio che le sarebbe stato riservato nel montaggio finale di The 50, così come a Gianmarco Zagato.

Con una battuta pungente, l’influencer ha dichiarato che gli unici veri protagonisti del reality sarebbero stati Francesco Chiofalo e Paola Caruso, ritenuti da lei i concorrenti che hanno ottenuto maggiore visibilità nel programma. Argomenti paola caruso

L’episodio in piscina e le accuse sul montaggio

Nicole è poi tornata su un episodio che coinvolgerebbe direttamente Paola Caruso e Giancarlo Danto.

Secondo il suo racconto, durante una conversazione in piscina avrebbe espresso dubbi sulla sincerità della relazione tra i due, ma il montaggio avrebbe alterato il significato delle sue parole.

“In piscina dissi a Paola Caruso che, secondo me, sia lei che Giancarlo Danto sembravano poco sinceri e che la loro relazione non mi appariva autentica. Invece hanno montato la scena facendo sembrare che stessi dicendo che lei fosse più sincera di Giancarlo. E questa cosa non esiste proprio!”, ha dichiarato Nicole Pallado.

L’attacco a Paola Caruso

Nel corso dell’intervista, Nicole Pallado ha utilizzato toni molto duri nei confronti dell’ex Bonas di Avanti un Altro.

“Lei è una strega! Una strega bubbonica, una deficiente. Giancarlo un po’ ci aveva creduto in questa storia. Quando Giancarlo mi chiedeva se Paola fosse sincera con lui, gli rispondevo di no”.

“Paola non voleva più vedere Giancarlo”

Nicole Pallado ha inoltre raccontato di aver sentito Giancarlo Danto dopo la fine del programma. Secondo quanto riferito, il rapporto tra lui e Paola Caruso si sarebbe interrotto poco dopo l’esperienza televisiva.

“Al termine del programma Giancarlo mi ha scritto dicendomi che Paola non aveva più voluto vederlo”.

L’influencer ha poi aggiunto un retroscena legato alle differenze economiche tra i due: “Mi ha raccontato che lui con il suo lavoro al massimo avrebbe potuto regalarle dei vestiti di Zara, mentre lei è abituata a frequentare persone in grado di comprarle capi di Chanel”.

Nicole Pallado: “A Paola Caruso non interessa l’amore”

Secondo Nicole Pallado, Paola Caruso sarebbe interessata a un tipo di partner diverso da Giancarlo Danto e non sarebbe realmente alla ricerca di una relazione sentimentale.

“Credo che Paola sia interessata a un altro tipo di uomo: non le interessa l’amore”.