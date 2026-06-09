Antonella Fiordelisi ritrova la sorella dopo anni: “È stato bellissimo rivederci”

Dopo anni di distanza e silenzi, Antonella Fiordelisi ritrova finalmente il sorriso anche sul fronte familiare. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti ricucito il rapporto con la sorella, segnando una svolta importante nella sua vita privata. Un percorso di riconciliazione che, secondo quanto raccontato, sarebbe stato favorito anche dall’esposizione emotiva avuta a “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo.

Il racconto a “La Volta Buona”

Ospite del talk di Rai 1, Antonella Fiordelisi ha parlato con grande emozione della riconciliazione familiare, raccontando come il suo recente sfogo televisivo possa aver avuto un impatto positivo nel riaprire il dialogo con la sorella.

“Ne ho parlato proprio qui, mi sono aperta di più rispetto a quando lo dissi al GF, forse mia sorella ha percepito davvero il mio disagio; ci siamo sentite e finalmente viste lo scorso primo giugno…”, ha dichiarato l’influencer campana, visibilmente commossa. Argomenti grande fratello

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L’incontro dopo anni di distanza

Il momento tanto atteso è arrivato dopo un lungo periodo di silenzio. Antonella Fiordelisi ha raccontato anche il primo incontro dopo la pace: “È stato bellissimo, è venuta a Salerno con il compagno e la nipotina. All’inizio avevo paura, perché quando due persone che si vogliono bene non si vedono da tanti anni temi di affrontare i problemi, invece non è successo nulla di tutto questo”.

Le cause dell’allontanamento

Nel corso dell’intervista, Antonella Fiordelisi ha anche accennato alle motivazioni che avevano portato alla frattura familiare: “Non ci parlavamo più perché io non mi ero presentata a un giorno importante, la sua laurea, perché avevamo litigato…”.

“Ho ritrovato una sorella”

Oggi però il clima è completamente diverso. Antonella Fiordelisi ha parlato di un ritrovato equilibrio familiare e di un legame tornato più forte di prima: “Quando c’è davvero amore possono passare anni ma è sempre la stessa cosa. Finalmente posso dire di aver ritrovato una sorella, grazie a voi, e la vedo tutti i giorni”.