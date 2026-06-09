Matilde Gioli rompe il silenzio sul presunto flirt con Sergio D'Ottavi: "Bellissimo ragazzo, ma non l'ho mai incontrato"

Nuovo gossip nel mondo dello spettacolo che coinvolge Sergio D’Ottavi, ex concorrente del Grande Fratello, e l’attrice Matilde Gioli. Nei giorni scorsi, infatti, i rumor circa una presunta frequentazione tra i due aveva iniziato a circolare sui social e sui portali di cronaca rosa, ma la protagonista di Doc – Nelle tue mani ha deciso di intervenire personalmente per fare chiarezza.

L’indiscrezione sul presunto flirt tra Sergio D’Ottavi e Matilde Gioli

Dopo la fine della relazione con Greta Rossetti, conosciuta proprio durante l’esperienza nella Casa del Grande Fratello, Sergio D’Ottavi risulta ufficialmente single.

Nei giorni scorsi, però, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva condiviso una segnalazione secondo cui l’imprenditore sarebbe stato avvistato in compagnia di Matilde Gioli nel quartiere Parioli, a Roma. Argomenti grande fratello

La replica ironica dell’attrice di Doc – Nelle tue mani

A spegnere rapidamente il rumor ci ha pensato la stessa Matilde Gioli, diventata celebre al grande pubblico grazie al ruolo della dottoressa Giulia Giordano nella fiction di successo Doc – Nelle tue mani.

Sotto un post che riportava la notizia del presunto flirt, un utente ha criticato la diffusione dell’indiscrezione, commentando: “Bisogna documentarsi prima di dare notizie. Il gossip va fatto seriamente!”.

A quel punto è arrivata la risposta dell’attrice, che ha scelto la strada dell’ironia per smentire categoricamente la vicenda.

La smentita di Matilde Gioli

Con tono divertito e sarcastico, Matilde Gioli ha scritto: “Raga sto volando. Io questo bellissimo ragazzo non l’ho mai visto o incontrato in vita mia! È tutto splendido!”.