GF Vip, alla reunion due ex concorrenti non vengono riconosciuti dagli addetti alla sicurezza: "Chi siete?"

La Porta Rossa di Cinecittà è tornata ad aprirsi per un evento speciale. Nella serata di giovedì 11 giugno, il cast del Grande Fratello Vip 2026 ha fatto ritorno nella Casa che lo ha ospitato per 64 giorni, dal 17 marzo al 19 maggio, per una reunion esclusiva dedicata a ex concorrenti e membri dello staff del reality.

Assenze eccellenti: Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli

Tra le presenze mancanti alla serata spiccano due nomi noti del panorama televisivo italiano. La conduttrice Ilary Blasi, attualmente in vacanza in Grecia con il compagno Bastian Muller, non ha partecipato all’evento.

Assente anche l’opinionista Selvaggia Lucarelli, già partita per le Filippine, dove sarebbe impegnata nella conduzione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

Nessuna diretta streaming, ma contenuti virali sui social

Nonostante alcune aspettative del pubblico, la reunion non è stata trasmessa in streaming su Mediaset Infinity, contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni fan in seguito a una comunicazione apparsa sul sito ufficiale.

Tuttavia, la serata non è passata inosservata: diversi ex gieffini hanno condiviso contenuti sui social, permettendo ai fan di scoprire alcuni momenti dell’evento e contribuendo a generare ampia viralità online.

Il video virale: protagonisti Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Uno dei contenuti più condivisi riguarda Lucia Ilardo e Renato Biancardi, arrivati insieme alla reunion. Nel video, i due ex concorrenti si trovano in auto mentre si avvicinano al parcheggio esterno della Casa.

All’ingresso, però, vengono fermati dal personale di sicurezza, che chiede loro di identificarsi per verificare la presenza nella lista degli invitati.