Lucia Ilardo punge Raul Dumitras alla reunion del GF Vip e lui reagisce male: cos'è successo

Continuano a far discutere i rapporti nati durante il Grande Fratello Vip 2026. Al centro dell’attenzione dei fan e degli utenti social ci sono ancora una volta Lucia Ilardo e Raul Dumitras, protagonisti di un legame che non è mai andato oltre l’amicizia e che nelle ultime settimane è tornato sotto i riflettori per una serie di frecciatine e gesti social.

Il rapporto tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras nella Casa del Grande Fratello Vip

Durante l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, Lucia Ilardo aveva intrapreso una frequentazione altalenante con Renato Biancardi, una relazione che secondo molti sostenitori della coppia sarebbe già arrivata al capolinea.

Parallelamente, una parte del pubblico sperava in un avvicinamento tra Lucia e Raul Dumitras, ma tra i due non è mai nato alcun sentimento romantico. Il dj aveva infatti chiarito più volte di considerare l’ex coinquilina soltanto un’amica, sottolineando anche alcune differenze caratteriali che rendevano impossibile immaginare qualcosa di più. Argomenti grande fratello

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Le dichiarazioni di Raul Dumitras dopo il reality

Al termine del programma, Raul Dumitras aveva spiegato pubblicamente la sua posizione sul rapporto con Lucia Ilardo, prendendo le distanze dalle indiscrezioni circolate online.

“Ho provato a vivere questo rapporto, questa amicizia con leggerezza. C’è sempre quel filo di malizia però e a me non interessa alimentarlo. Io e Lucia abbiamo modi diversi di parlare e scherzare su determinati argomenti. Non ho tempo da perdere su storielle inventate”.

Parole che avevano già lasciato intuire una certa distanza tra i due ex protagonisti del reality.

La polemica social e il commento ironico di Lucia Ilardo

Nelle scorse ore una nuova interazione social ha riacceso il dibattito tra i fan del Grande Fratello Vip 2026.

Tutto è nato da un post Instagram pubblicato da Raul Dumitras, nel quale il dj ha condiviso alcune immagini scattate a Ibiza. Sotto il contenuto sono comparsi numerosi commenti di utenti che hanno elogiato i presunti “valori” dell’ex gieffino.

Tra le reazioni più notate c’è stata proprio quella di Lucia Ilardo, che ha commentato con una sola parola: “Valori”

Il messaggio, accompagnato da emoji divertite, è stato interpretato da molti come una chiara frecciata nei confronti dell’ex coinquilino.

Unfollow reciproco: rapporti sempre più freddi

A confermare il momento di tensione è arrivato anche un gesto che non è passato inosservato agli occhi dei follower.

Lucia Ilardo ha infatti smesso di seguire Raul Dumitras sui social network. Poco dopo, anche il dj avrebbe ricambiato l’unfollow, sancendo di fatto un netto raffreddamento dei rapporti tra i due ex concorrenti del reality show.

La reunion del Grande Fratello Vip 2026 e il nuovo botta e risposta

La situazione è tornata nuovamente al centro dell’attenzione nella serata di giovedì 11 giugno, quando la celebre Porta Rossa di Cinecittà si è riaperta per una speciale reunion del Grande Fratello Vip 2026.

L’evento, organizzato per celebrare la conclusione dell’edizione andata in onda dal 17 marzo al 19 maggio, ha riunito ex concorrenti, autori, tecnici e membri della produzione.

Nonostante alcune indiscrezioni iniziali, la festa non è stata trasmessa in diretta streaming su Mediaset Infinity. Tuttavia, grazie ai contenuti pubblicati sui social dagli ex gieffini, sono emersi diversi momenti della serata.

Il video virale: Lucia ripete “Valori” a Raul

Tra i filmati che stanno circolando online ce n’è uno condiviso da Lucia Ilardo che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan.

Nel video, l’ex gieffina inquadra Raul Dumitras e gli ripete direttamente in faccia la parola “Valori”, la stessa utilizzata nei giorni scorsi per commentare ironicamente il suo post Instagram.

La reazione del dj non è passata inosservata: Dumitras è apparso visibilmente infastidito e ha risposto con un gesto della mano dal significato inequivocabile.