Marco Bellavia rompe il silenzio sul GF Vip: “Mi hanno lasciato solo”. Le rivelazioni sull'esperienza nella Casa

Marco Bellavia torna a parlare della sua discussa partecipazione al Grande Fratello Vip, un’esperienza che ha segnato profondamente la sua vita e che ancora oggi continua a far discutere. L’ex volto amatissimo della televisione italiana ha raccontato alcuni retroscena sulla sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, soffermandosi sulle difficoltà vissute e sul rapporto con Mediaset dopo la sua uscita dal reality.

Chi è Marco Bellavia: dal successo di Love Me Licia alla popolarità in tv

Nato nel 1964, Marco Bellavia ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissimo, lavorando come modello e partecipando a diversi spot pubblicitari. Prima di intraprendere definitivamente la carriera artistica, si era iscritto a Medicina e successivamente a Scienze Geologiche.

La svolta arrivò all’età di 22 anni, quando entrò nel cast della celebre serie televisiva Love Me Licia, ruolo che gli regalò una grande popolarità e lo trasformò in uno dei volti più amati della televisione italiana degli anni Ottanta e Novanta. Argomenti grande fratello

Le difficoltà vissute al Grande Fratello Vip

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Fanpage, Bellavia è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip, conclusasi dopo appena nove giorni a causa di problemi legati alla salute mentale.

L’ex concorrente ha spiegato di aver avuto difficoltà ad adattarsi alle condizioni previste dal reality: “C’erano delle regole, chiaramente scritte nel contratto, che sbagliai ad interpretare. Non riuscivo a dormire, non c’erano gli orologi, le luci rimanevano sempre accese e le temperature in casa venivano alzate ed abbassate”.

Secondo Bellavia, si trattava di dinamiche pensate per creare tensione e movimento all’interno del programma, ma che nel suo caso hanno avuto un impatto particolarmente pesante.

Il sostegno ricevuto e la delusione dopo il reality

Nonostante il difficile percorso all’interno della Casa, Marco Bellavia non rinnega quella partecipazione. Anzi, ritiene che l’esperienza gli abbia permesso di affrontare pubblicamente il tema della salute mentale, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica.

Dopo l’uscita dal programma, molti colleghi gli hanno manifestato vicinanza. Tra questi anche il cantante Tiziano Ferro, che gli avrebbe inviato un messaggio di sostegno particolarmente significativo.

Bellavia ha poi raccontato un aspetto che continua a ferirlo: “Da Mediaset mi rassicurarono dicendomi che mi avrebbero sostenuto. Tuttavia, dopo qualche mese sparirono tutti. Non ci sono più contatti da anni”.

Cosa fa oggi Marco Bellavia

Oggi Marco Bellavia ha intrapreso una nuova fase della sua carriera. Attraverso i social network realizza contenuti digitali, collaborazioni e sponsorizzazioni, mantenendo un rapporto diretto con il pubblico che lo segue da anni.

Nel 2024 ha inoltre pubblicato il libro “Depresso? Qui e ora”, un progetto nato dalla volontà di condividere la propria esperienza personale e promuovere una maggiore consapevolezza sui temi del benessere psicologico.

“Faccio quello che ho sempre fatto: creo progetti e li mando in onda”, ha spiegato Bellavia. Oggi si occupa anche della produzione e del montaggio di podcast dedicati a temi sociali e di crescita personale.