Tommaso Zorzi rivela: “Ho rifiutato una prima serata Mediaset”. E spiega perché ha detto no

Tommaso Zorzi ha svelato un retroscena inedito sulla sua carriera televisiva. Nel corso di un'intervista rilasciata a Leggo, il conduttore e influencer ha raccontato di aver rifiutato la conduzione di un programma in prima serata sulle reti Mediaset, nonostante l'importante opportunità arrivata in un momento di grande popolarità.

Il rifiuto della prima serata Mediaset dopo L’Isola dei Famosi

Dopo l'esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi, dove ha affiancato Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, a Tommaso Zorzi sarebbe stata proposta la conduzione di un nuovo programma.

«Non ho mai smesso di lavorare. Forse il pubblico si aspettava qualcosa di diverso. La verità è che mi era stato proposto di continuare un percorso con Mediaset, ma sono stato io a dire che non me la sentivo», ha spiegato.

Secondo Zorzi, accettare una prima serata in quel momento avrebbe rappresentato un rischio troppo elevato per la sua crescita professionale.

«Ho ringraziato l’editore, ma dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi mi hanno proposto la conduzione di un programma e ho rifiutato. Ho ritenuto che fosse un salto troppo grande per quel momento della mia carriera. Se va bene è un successo, ma se va male hai chiuso per sempre».

Tommaso Zorzi: “Su Real Time ho trovato la mia dimensione”

Oggi Tommaso Zorzi si dice pienamente soddisfatto del percorso intrapreso con Real Time, canale del gruppo Warner Bros. Discovery, che negli ultimi anni gli ha affidato numerosi programmi.

Dal 2021 il volto televisivo è stato protagonista di diversi format di successo, tra cui Drag Race Italia, Questa è Casa Mia, Tailor Made – Chi Ha La Stoffa?, Cortesie Per Gli Ospiti e Turisti per Case.

«Credo che questo sia il mio sesto titolo sulla rete, e sono quasi tutti progetti da conduttore. È un editore che mi ha dato una conferma enorme da questo punto di vista. Qui ho trovato la mia dimensione», ha affermato.

La soddisfazione per il percorso in Warner Bros. Discovery

Zorzi ha sottolineato quanto sia importante per lui poter sperimentare format diversi e non rimanere legato a un unico ruolo televisivo.

«Fare un programma come Turisti per Case dopo due o tre anni in cui facevo solo Cortesie Per Gli Ospiti mi dà la benzina per continuare. Ho un costante bisogno di cambiare e di stimoli diversi, perché purtroppo tendo ad annoiarmi molto in fretta».

Un futuro ancora lontano da Mediaset?

Pur non avendo escluso in passato un ritorno sulle reti del Biscione, oggi Tommaso Zorzi sembra avere le idee chiare sul proprio futuro televisivo.

«Oggi il percorso che ho su Real Time è qualcosa a cui molti ambiscono: avere una rete che investe su di te nel tempo e con così tanti titoli non è una cosa che si vede tutti i giorni».

Infine, il conduttore ha evidenziato come la serenità professionale gli consenta di valutare con attenzione ogni nuova proposta: «Non ho la necessità economica di accettare tutto per forza, ho il privilegio di poter riflettere sulle mie decisioni».

Una scelta controcorrente che, a distanza di anni, sembra aver premiato Tommaso Zorzi, oggi tra i volti più riconoscibili e apprezzati dell'universo Warner Bros. Discovery.