Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, è finita? Spunta Elisabetta Gregoraci: "Mandatemi le prove"

Un nuovo possibile triangolo amoroso potrebbe conquistare un posto di rilievo tra i gossip più seguiti dell’estate. Secondo recentissime indiscrezioni, la relazione tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini sarebbe arrivata al capolinea dopo poco più di un anno d’amore.

L’influencer campana e l’imprenditore toscano erano apparsi affiatati e innamoratissimi fino a poche settimane fa, ma qualcosa sarebbe cambiato. Al momento non sono state rese note le ragioni dell’ipotetico allontanamento, né i diretti interessati hanno confermato ufficialmente la fine della loro storia.

Il ritorno di Elisabetta Gregoraci cambia gli equilibri

La vera indiscrezione che sta facendo discutere il web riguarda però un possibile riavvicinamento tra Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci. Argomenti antonella fiordelisi

Secondo alcuni rumor, infatti, dopo la presunta rottura con Antonella Fiordelisi, l’imprenditore sarebbe tornato a sentire la sua ex compagna. Una notizia che, se confermata, trasformerebbe questa vicenda sentimentale in uno dei gossip più chiacchierati del 2026.

La relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini era stata ufficializzata dalla conduttrice dopo anni di grande riservatezza sulla sua vita privata, seguita alla fine del matrimonio con Flavio Briatore. La loro storia si era conclusa pochi mesi prima dell’incontro tra Fratini e Fiordelisi.

Le fan di Elisabetta Gregoraci sono convinte: “Si stanno risentendo”

Al momento non esistono conferme ufficiali sul presunto ritorno di fiamma. Anche sui social, Giulio Fratini non avrebbe lasciato trapelare alcun indizio che possa avvalorare le indiscrezioni.

Tuttavia, molte fan di Elisabetta Gregoraci, che seguono da anni ogni dettaglio della sua vita pubblica, si dicono convinte che tra i due sia ripreso un contatto. Resta però da capire se si tratti di una semplice amicizia o della volontà di ricostruire il rapporto sentimentale interrotto in passato.

La risposta di Antonella Fiordelisi alle indiscrezioni

Contattata da Fanpage.it per un commento sul presunto triangolo amoroso, Antonella Fiordelisi ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun riavvicinamento tra il suo ex compagno e la conduttrice. “Non mi risulta, ma se avete foto o prove inviatemele pure”, ha detto l’ex gieffina.

Una risposta che lascia intendere come anche l’influencer sia curiosa di capire se dietro le voci circolate nelle ultime ore ci sia un fondo di verità. Fiordelisi ha invece preferito non aggiungere ulteriori dettagli sul suo attuale rapporto con Fratini.

Silenzio da parte di Elisabetta Gregoraci

Diversamente da Antonella Fiordelisi, Elisabetta Gregoraci non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda. In passato, tuttavia, la conduttrice aveva raccontato senza nasconderlo di aver vissuto con grande intensità la storia d’amore con Giulio Fratini.

L’incontro sfiorato al concerto di Achille Lauro a Milano

A rendere ancora più intrigante il gossip è un curioso dettaglio emerso negli ultimi giorni. Sia Elisabetta Gregoraci che Antonella Fiordelisi erano presenti al concerto di Achille Lauro a Milano.

Le due donne sono state fotografate nel backstage dell’evento, sfiorando quello che avrebbe potuto trasformarsi in un incontro particolarmente interessante agli occhi degli appassionati di cronaca rosa. Un episodio che ha contribuito ad alimentare ulteriormente le speculazioni attorno al presunto triangolo sentimentale.

Gossip estate 2026: ritorno di fiamma o semplice amicizia?

Per il momento restano soltanto indiscrezioni. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da Giulio Fratini, Elisabetta Gregoraci o Antonella Fiordelisi. Eppure, tra silenzi, coincidenze e rumor social, il possibile ritorno di fiamma continua a far discutere fan e addetti ai lavori.

Nelle prossime settimane potrebbero emergere nuovi dettagli capaci di chiarire se tra Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci sia davvero tornato l’amore oppure se si tratti semplicemente di un rapporto rimasto cordiale dopo la fine della loro storia.