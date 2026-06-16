Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini si sono lasciati? Le indiscrezioni sulla presunta crisi della coppia

Voci di crisi per Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini. Nelle ultime ore, infatti, hanno iniziato a circolare insistenti indiscrezioni riguardanti una possibile rottura tra l'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip e l'imprenditore toscano, ex compagno di Elisabetta Gregoraci.

Antonella Fiordelisi: dai reality alle relazioni più chiacchierate

Negli ultimi anni, Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste più discusse del mondo dei reality show. Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, la sua popolarità è cresciuta ulteriormente grazie alla partecipazione a Pechino Express e a Tale e Quale Show.

Nella Casa più spiata d’Italia, l’influencer campana ha vissuto una relazione intensa e spesso turbolenta con Edoardo Donnamaria. La storia d'amore tra i due aveva appassionato migliaia di fan, ma la relazione è terminata pochi mesi dopo la fine del programma. Argomenti grande fratello

antonella fiordelisi

Successivamente, il nome di Antonella Fiordelisi è tornato al centro del gossip per un presunto flirt – mai confermato - con Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e della Nazionale Italiana di calcio.

La storia d'amore con Giulio Fratini

Dopo le delusioni sentimentali del passato, l'influencer sembrava aver ritrovato la serenità accanto a Giulio Fratini, imprenditore noto anche per essere stato legato in passato a Elisabetta Gregoraci.

I due si sono spesso mostrati insieme sui social, condividendo momenti romantici e apparendo molto affiatati. In diverse interviste e dichiarazioni pubbliche, Antonella aveva raccontato di sentirsi particolarmente serena accanto a Fratini, arrivando persino a parlare di progetti futuri e della possibilità di costruire una famiglia insieme.

Le indiscrezioni sulla presunta rottura

Negli ultimi giorni, però, qualcosa sembra essere cambiato. Alcune segnalazioni circolate sui social hanno alimentato le voci di una possibile crisi tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini. A lanciare l'indiscrezione è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza, che attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha scritto: "Storia giunta al capolinea per Antonella e Giulio".

L'intervento di Deianira Marzano

Più prudente, invece, la posizione di Deianira Marzano, da sempre molto vicina alle dinamiche del gossip, la quale ha confermato di aver ricevuto numerose domande sulla presunta crisi, ma ha precisato di non essere in possesso di elementi che possano confermare eventuali tradimenti o altre cause alla base della possibile separazione.

"Non avendo ulteriori informazioni, non posso che confermare quanto detto. Ci tengo però a sottolineare che non possiedo né foto né altro materiale che possa riguardare un presunto tradimento da parte di lui, come mi avete domandato in privato. Non inventate, grazie".

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini: nessuna conferma ufficiale

Al momento, né Antonella Fiordelisi né Giulio Fratini hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla presunta fine della loro relazione. Le voci restano quindi semplici indiscrezioni, in attesa di eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati.