Tale e Quale Show, giuria rivoluzionata e cambio di collocazione nel palinsesto: ecco tutte le novità

La prossima edizione di Tale e Quale Show si prepara a una vera e propria rivoluzione. La sedicesima stagione del programma condotto da Carlo Conti porterà con sé cambiamenti importanti sia nella giuria sia nella programmazione settimanale.

L’unica certezza rimasta è la conduzione storica e la presenza fissa di Cristiano Malgioglio, ormai volto iconico del programma dal 2021.

Addio a Panariello e Marcuzzi: giuria completamente rinnovata

Secondo le indiscrezioni, non torneranno in giuria Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.

Il primo sarebbe approdato a Mediaset, mentre la seconda sarebbe impegnata in nuovi progetti televisivi, tra cui la conduzione del reality internazionale The Traitors su Prime Video.

Una scelta che avrebbe lasciato qualche rimpianto proprio a Carlo Conti, che secondo alcune fonti non avrebbe accolto con entusiasmo l’uscita di Panariello.

Nuova giuria: ecco i nomi in ballo

Stando a quanto rivelato da Adnkronos, la nuova giuria della trasmissione potrebbe essere completamente rinnovata. Tra i nomi più accreditati circolano Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Ubaldo Pantani. Confermato, invece, Cristiano Malgioglio.

In particolare, Ubaldo Pantani, già ospite del programma in più occasioni, potrebbe diventare una presenza fissa al bancone della giuria.

Cambio di palinsesto: il programma si sposta al mercoledì

Una delle novità più rilevanti riguarda la programmazione: dopo anni di collocazione al venerdì sera, il talent di Rai 1 dovrebbe traslocare al mercoledì in prima serata. La decisione sarebbe parte di una strategia della Rai per rilanciare la serata del mercoledì, considerata da tempo meno competitiva nel panorama televisivo.

Una mossa che segue logiche simili a quelle già adottate da altre reti generaliste per rafforzare i propri prime time.