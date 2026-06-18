Elodie e Andrea Iannone, dopo la rottura arriva il disgelo: incontro a Milano e addio alle tensioni

Quella che sembrava una storia d'amore solida e destinata a durare nel tempo ha iniziato a mostrare le prime crepe nella seconda metà del 2025. Solo pochi mesi prima, Elodie aveva definito Andrea Iannone il suo "amore" e il suo "migliore amico", parlando della loro relazione come della più importante della sua vita. Poi qualcosa è cambiato.

La rottura tra Elodie e Andrea Iannone

Lo scorso gennaio, Andrea Iannone è stato avvistato in compagnia di Rocío Muñoz Morales, reduce dalla separazione da Raoul Bova. Parallelamente, Elodie è apparsa sempre più vicina alla ballerina Franceska Nuredini.

Le indiscrezioni hanno rapidamente alimentato le voci di una crisi profonda tra i due ex fidanzati. Alcuni media hanno parlato addirittura di una separazione dolorosa e di rapporti particolarmente tesi.

A confermare il clima difficile sarebbe stato un episodio avvenuto lo scorso febbraio, quando la cantante e il pilota sono stati paparazzati durante una discussione davanti all'abitazione di lei.

Secondo le ricostruzioni pubblicate all'epoca, tra i due sarebbe andato in scena un confronto acceso, culminato con un allontanamento reciproco.

Le nuove relazioni di Elodie e Andrea Iannone

A distanza di quattro mesi, la situazione appare completamente diversa. La relazione tra Elodie e Franceska Nuredini procederebbe a gonfie vele. Nelle ultime settimane sono circolate persino voci su una possibile unione civile, anche se al momento non esistono conferme ufficiali.

Anche il rapporto tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sembra attraversare un momento positivo. Intervistata dal settimanale F, l'attrice ha definito il loro legame una "bella amicizia speciale".

"È una bella amicizia speciale, dove ci siamo l'uno per l'altra. Non c'è bisogno di dargli un titolo. Io sono serena. Mi vivo il bello che c'è con una persona che in questo momento è positiva per me".

Proprio il fatto che entrambi abbiano voltato pagina potrebbe aver favorito un riavvicinamento sereno tra gli ex.

Elodie e Andrea Iannone, il disgelo dopo mesi

Secondo le ultime indiscrezioni, Elodie e Andrea Iannone avrebbero definitivamente superato le incomprensioni del passato.

La cantante si sta concedendo un anno sabbatico prima del ritorno ai concerti previsto per il 2027 e, tra una vacanza e alcuni eventi mondani, avrebbe avuto modo di rincontrare casualmente il suo ex compagno.

Nessun ritorno di fiamma all'orizzonte, ma un clima decisamente più disteso rispetto agli ultimi mesi.

L'incontro in una discoteca di Milano

A rivelare i dettagli è stato il giornalista Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi.

Secondo quanto riportato, i due ex si sarebbero incontrati casualmente in una nota discoteca di Milano: "Qualche settimana fa i due si sono incontrati casualmente in una discoteca milanese e tra loro l'atmosfera è apparsa da subito distesa e rilassata. Da quel momento qualcosa è cambiato: tutte le tensioni pregresse si sono sciolte come neve al sole".

Sempre secondo il giornalista, Andrea Iannone avrebbe finalmente accettato la fine della relazione con Elodie e la nuova storia sentimentale della cantante con Franceska Nuredini.

Andrea Iannone pronto a guardare avanti con Rocío Muñoz Morales

Alberto Dandolo ha inoltre riportato alcune presunte confidenze provenienti da persone vicine al motociclista: "Lui ora è davvero pronto a guardare avanti e a vivere una relazione di coppia con Rocío Muñoz Morales, senza i fantasmi del passato".