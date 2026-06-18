Francesca Manzini dopo il Grande Fratello Vip: «È stata una scommessa che mi ha cambiato la vita»

Francesca Manzini torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip, definendola una vera e propria scommessa personale e professionale. L'imitatrice e attrice, tra le protagoniste dell'ultima edizione del reality show di Canale 5, si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Chi, ripercorrendo i momenti più intensi vissuti nella Casa e confessando i suoi sogni per il futuro.

Francesca Manzini: «Il GFVip è stata una grande scommessa»

Dopo anni trascorsi a vestire i panni di personaggi famosi attraverso le sue imitazioni, Francesca Manzini ha scelto di mostrare finalmente sé stessa davanti al pubblico del Grande Fratello Vip.

L'attrice ha spiegato come la partecipazione al reality rappresentasse una sfida importante: "Sì, una bella scommessa. Ed è stato anche un ritorno all'entertainment. Era quello che volevo. Arrivavo dall'infotainment, da Striscia, a cui sarò sempre grata e dove tornerei al volo, ma sentivo il bisogno di tornare a esprimermi artisticamente". Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

Secondo Manzini, il programma ha saputo riconoscere aspetti della sua personalità che forse nemmeno lei aveva ancora scoperto: "Il GF ha visto qualcosa in me prima ancora di tanti altri. Forse anche prima di me".

Il futuro dopo il Grande Fratello Vip: cinema e nuovi progetti

Conclusa l'esperienza televisiva, Francesca Manzini guarda avanti con entusiasmo. L'artista ha rivelato di voler trasformare il percorso vissuto nella Casa in un punto di partenza per nuove opportunità professionali.

Tra gli obiettivi futuri ci sono il cinema, nuove collaborazioni artistiche e, come dichiarato in passato, il sogno di poter condurre un programma tutto suo.

"Verso il cinema, verso nuovi progetti, collaborazioni, verso me stessa".

Il percorso personale di Francesca Manzini: dalla sofferenza alla rinascita

Durante il Grande Fratello Vip, Francesca si è aperta su temi molto delicati della sua vita privata, raccontando episodi di sofferenza, il difficile rapporto con il cibo e le difficoltà nel fidarsi delle persone.

Un percorso di consapevolezza che l'ha portata a una riflessione profonda: "Ci abituiamo al male mentre dovremmo abituarci a stare bene. Restiamo fermi nelle nostre sofferenze, perché in qualche modo le conosciamo. Io a un certo punto ho deciso che non volevo più farlo".

Il ruolo di Alessandra Mussolini: «Per me è stata una mamma»

Tra i legami più significativi nati all'interno della Casa c'è sicuramente quello con Alessandra Mussolini, che per Francesca è stata una figura fondamentale durante il percorso nel reality.

L'attrice ha raccontato un episodio che l'ha profondamente segnata: "Mi disse: 'Tu sei innamorata della tua sofferenza'. Mi ha illuminata. Ho pensato: 'No, io voglio innamorarmi della voglia di guarire'".

Una frase che ha rappresentato una svolta emotiva per la concorrente, tanto da spingerla a definire l'esperienza del GFVip quasi terapeutica: "Se lo avessi fatto qualche anno fa mi sarei risparmiata almeno cinque anni di psicoterapia".

Il rapporto speciale tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini

Parlando del loro rapporto, Francesca Manzini ha descritto Alessandra Mussolini come una presenza forte e sincera, capace di sostenerla senza mai cadere nella compassione.

"Per me è stata una mamma, una di quelle che non ti compatiscono. Ti scuotono. Quando mi vedeva giù, non mi accarezzava, mi diceva: 'Reagisci'. E spesso era esattamente quello che avevo bisogno di sentirmi dire".