Helena Prestes e Shaila Gatta, la pace a The 50 dopo il Grande Fratello: "Abbiamo pianto insieme"

Nel corso del Grande Fratello 2024, il rapporto tra Helena Prestes e Shaila Gatta è stato segnato da forti tensioni, scontri accesi e accuse reciproche. Le due concorrenti si sono spesso affrontate duramente all’interno della Casa, dando vita a uno dei conflitti più discussi dell’edizione.

A distanza di mesi, però, la situazione è cambiata radicalmente grazie alla loro partecipazione al reality The 50 su Prime Video, dove le due hanno ritrovato un equilibrio fino a costruire un rapporto di complicità.

Il riavvicinamento in The 50: “Tutto è partito da un abbraccio”

A raccontare il nuovo equilibrio è stata Helena Prestes, che in un video su YouTube ha spiegato come sia nata la pace con Shaila Gatta e come il loro rapporto sia continuato anche dopo la fine del programma. Argomenti grande fratello

Le parole di Helena Prestes

“Con lei ho legato moltissimo. Abbiamo avuto questa esperienza difficile nel passato dove non siamo andate d’accordo. Nel programma abbiamo fatto pace e ci siamo anche sentite dopo, continuiamo a sentirci. Una volta ogni due settimane ci sentiamo, seguo i suoi progetti e questo è carino. Io ci tengo molto a queste cose. Tifo per le persone. Se lei sta bene io sono felice”.

Helena ha poi aggiunto che tutto sarebbe iniziato da un gesto semplice e spontaneo: un abbraccio.

Shaila Gatta: “Avevo ansia, ma volevo chiudere il passato”

Anche Shaila Gatta, sempre attraverso YouTube, ha raccontato il momento del riavvicinamento con Helena Prestes, spiegando di aver inizialmente provato una certa tensione prima di ritrovarla nel cast di The 50.

“La pace tra me e lei è avvenuta in modo molto semplice e naturale. Non è vero che c’eravamo viste prima. In realtà io avevo anche un po’ di ansia, perché sapevo che c’era anche lei nel programma, non sapevo come mi avrebbe accolta e in generale come ci saremmo approcciate a vicenda, ero un po’ dubbiosa. La mia idea iniziale era quella di darle un abbraccio e con quell’abbraccio dimenticare tutte le cose avvenute prima, le cose vecchie che non avevano più senso, che non ci appartengono e non ci descrivono”.

Il primo incontro tra le due è avvenuto all’interno del castello di The 50, quando entrambe hanno scelto di superare il passato attraverso un gesto spontaneo.

Shaila Gatta ha raccontato anche questo momento: “Sono entrata per prima, poi lei è arrivata poco dopo. Quando ci siamo viste abbiamo pensato tutte e due la stessa cosa, sia per quanto riguarda la preoccupazione che per la pace che volevamo fare. Quindi ci siamo date un grande abbraccio e ci siamo dette, ‘mi fa piacere vederti qui’. Il nostro primo impatto è stato quello e credo che sia stato molto maturo e intelligente. Non ho avuto contorni, distrazioni e inquinamenti, ero io, vera. Nell’altro reality avevo un po’ sofferto e lì invece ho capito che potevo farcela”.

Confidenze e lacrime tra Helena Prestes e Shaila Gatta

Nel corso del programma, il rapporto tra le due si è ulteriormente rafforzato, fino a momenti di forte emotività condivisa. “Lei è tra quelli con cui ho legato di più, insieme al Musazzi, Federico Fusca, Matteo Diamante, Edoardo Tavassi, Gianmarco Zagato e Nicole Pallado”, ha dichiarato Shaila.

E ancora: “Ho pianto con Helena, è stato un momento bellissimo dove ci siamo raccontate e abbiamo parlato di tante cose. A un certo punto mentre parlavamo abbiamo pianto insieme. Questa è una cosa che mi rende felice. Anche la sua presenza nel programma mi è servita. Ho ammirato molto il suo modo di fare, perché nei giochi è molto brava e astuta ed era in linea con quello che era il programma. Ci siamo sostenute a vicenda. Abbiamo creato un bel rapporto di complicità. Da donne intelligenti abbiamo scelto di metterci il passato alle spalle e di andare avanti”.