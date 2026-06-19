Helena Prestes al veleno su Antonella Elia dopo The 50: “Non ricordo il suo nome”. E racconta chi frequenta oggi

Dopo aver siglato la pace con Shaila Gatta (sua acerrima rivale ai tempi del Grande Fratello) Helena Prestes torna a parlare della sua esperienza a The 50, il reality di Prime Video che ha riunito numerosi volti noti della televisione italiana e del mondo dei social. Se da una parte la fidanzata di Javier Martinez è riuscita a chiarire con alcune ex rivali, dall’altra non ha nascosto di aver avuto difficoltà nel costruire un rapporto con Antonella Elia.

Helena Prestes su Antonella Elia: “Non ricordo nemmeno il suo nome”

Durante una sessione di domande e risposte pubblicata sul suo canale YouTube, Helena Prestes ha rivelato quale concorrente di The 50 le sia rimasta più distante a livello umano.

La modella ha raccontato che tra loro non è mai nato un vero feeling, al punto da dimenticare persino il nome della sua ex compagna di avventura. Argomenti helena prestes

antonella elia

“Ci sono anche persone con cui non ho legato. Una su tutte… non mi ricordo il suo nome adesso. Ho visto anche delle clip molto forti. Lei è tanto agguerrita e non sembrava, perché nel gioco era sempre zitta. Quella con i capelli corti, il caschetto biondo, forse si chiama Antonella?”.

Gli scontri tra Helena Prestes e Antonella Elia a The 50

Nel corso del programma, Antonella Elia aveva rivolto parole molto dure nei confronti della modella brasiliana, definendola addirittura una “viscida” e una “gatta morta che fa cose orribili” (ne abbiamo parlato QUI). Ripensando a quell’esperienza, Helena Prestes ha spiegato di aver adottato un approccio completamente diverso rispetto ai reality vissuti in passato: “All’inizio mi ha salutato in modo educato e poi se l’è presa. Io però stavo facendo un gioco strategico. Di solito reagisco di pancia, ma in quel contesto ho scelto di ragionare e di muovermi seguendo una strategia”.

Da Shaila Gatta a Edoardo Tavassi: chi sente ancora Helena Prestes

Archiviata l’esperienza televisiva, Helena Prestes ha mantenuto rapporti con diversi ex concorrenti di The 50. Tra le persone che continua a frequentare e sentire più spesso ci sono: Shaila Gatta, Gianmarco Zagato, Edoardo Tavassi, Il Musazzi e Francesco Chiofalo.

Parlando di Nicole Pallado, invece, l’ex gieffina ha spiegato che il loro rapporto è rimasto più distante: “Sento molto meno Nicole, ma anche nel gioco era molto sulle sue. È il suo carattere, non mi ha dato molta confidenza. Però è una grande imprenditrice”.

Su Gianmarco Zagato, invece, ha aggiunto: “Con lui le cose non sono cambiate. Continuiamo a sentirci spesso”.