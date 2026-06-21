Ballando con le Stelle, dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli spuntano tre nomi pesanti: chi può arrivare in giuria

Tra poche settimane la Rai presenterà ad Ancona i palinsesti della stagione televisiva 2026/2027. Tra i programmi più attesi figura senza dubbio Ballando con le Stelle, che tornerà in autunno con una novità destinata a far discutere: l’assenza di Selvaggia Lucarelli dalla storica giuria.

La domanda che appassiona fan e addetti ai lavori è una sola: chi prenderà il posto dell’attuale conduttrice dell’Isola dei Famosi?

Ballando con le Stelle senza Selvaggia Lucarelli: una sostituzione complicata

L’uscita di Selvaggia Lucarelli rappresenta uno dei cambiamenti più significativi nella storia recente del talent show di Milly Carlucci. La giuria è infatti rimasta pressoché invariata per oltre un decennio e la giornalista è sempre stata considerata una delle figure più centrali e divisive del programma. Argomenti selvaggia lucarelli

milly carlucci

Non c’è stata edizione in cui Lucarelli non abbia avuto confronti accesi con concorrenti, maestri o protagonisti dello show. Proprio per questo motivo molti osservatori ritengono che trovare una sostituta all’altezza del suo ruolo sia particolarmente difficile.

Milly Carlucci pronta a rivoluzionare la giuria?

Secondo alcune indiscrezioni, Milly Carlucci starebbe valutando una profonda riorganizzazione della giuria. C’è chi sostiene che potrebbero rimanere soltanto due volti storici, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, mentre il resto del tavolo potrebbe essere completamente rinnovato.

Altri, invece, ritengono che il format stesso dovrà essere ripensato per compensare l’assenza di una personalità forte e riconoscibile come quella di Lucarelli.

Giuseppe Cruciani tra i candidati: incontro con Milly Carlucci?

Tra i primi nomi emersi nelle ultime settimane c’è quello di Giuseppe Cruciani.

Secondo alcune indiscrezioni, il conduttore radiofonico avrebbe avuto un incontro con Milly Carlucci, alimentando le voci su un possibile ingresso nella giuria di Ballando con le Stelle 2026.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali, ma il suo profilo viene considerato compatibile con il ruolo di opinionista pungente e provocatore che per anni è stato ricoperto da Selvaggia Lucarelli.

Barbara D’Urso resta la favorita?

Tra le ipotesi più discusse continua a esserci quella di Barbara d’Urso. L’agenzia Adnkronos la indica ancora come il nome più accreditato per un posto in giuria. Di diverso avviso il giornalista Giuseppe Candela, che sui social ha frenato gli entusiasmi scrivendo che la presenza della conduttrice “non trova conferme”.

Nel frattempo, la stessa Barbara D’Urso ha alimentato la curiosità dei fan dichiarando che la aspetta “un autunno meraviglioso”, una frase che potrebbe riferirsi a nuovi progetti televisivi ma che, per ora, non chiarisce il suo possibile coinvolgimento nel programma.

Spunta anche il nome di Alberto Matano

Tra i nomi citati nelle ultime indiscrezioni compare anche Alberto Matano. L’ipotesi è stata avanzata da Roberto Alessi. Tuttavia, secondo quanto emerso, il giornalista e conduttore dovrebbe mantenere il ruolo già ricoperto nelle ultime edizioni, quello di Principe del Tesoretto a bordo campo, senza entrare a far parte della giuria.