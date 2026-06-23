Alex Schwazer accusato di nuovo di doping, un'ex gieffina lo difende: "Conosco il suo valore"

Nuova bufera su Alex Schwazer. Il campione olimpico della marcia è finito nuovamente al centro di una vicenda legata all’antidoping dopo alcuni controlli effettuati durante i campionati nazionali in Germania. Una notizia che ha immediatamente riacceso il dibattito attorno a uno degli sportivi italiani più discussi degli ultimi anni.

Terzo stop nella carriera di Alex Schwazer

Per Alex Schwazer si tratterebbe del terzo caso legato all’antidoping nel corso della sua carriera.

Il primo episodio risale al 2012, quando il marciatore venne fermato in occasione delle Olimpiadi di Londra. In quell’occasione lo stesso atleta ammise le proprie responsabilità. Argomenti grande fratello

Il secondo caso arrivò invece nel 2016, a seguito di una presunta positività agli steroidi. Da allora Schwazer ha sempre sostenuto la propria innocenza, intraprendendo una lunga battaglia legale contro la Wada e il sistema antidoping internazionale. Nonostante l’assoluzione ottenuta dal Tribunale di Bolzano, la World Anti-Doping Agency non ha mai ritirato ufficialmente le accuse nei suoi confronti.

La nuova positività all’Epo durante i campionati in Germania

L’ultima vicenda risale agli ultimi giorni. Alex Schwazer, impegnato nei campionati nazionali tedeschi e autore di ottime prestazioni, sarebbe risultato positivo all’Epo in seguito ad alcuni controlli effettuati durante la manifestazione.

La notizia ha immediatamente fatto il giro del web e dei media sportivi, riportando il nome dell’atleta al centro dell’attenzione nazionale e internazionale.

Lo sfogo di Alex Schwazer: “Non ho più la forza di difendermi”

Nel corso di una conferenza stampa, Schwazer ha ribadito ancora una volta la propria innocenza, annunciando però di non voler affrontare una nuova battaglia giudiziaria.

“Venerdì mattina ho ricevuto una mail in cui incredibilmente si parla di una mia positività all’Epo. Io sono innocente, non ho assunto Epo e non ho assunto altre sostanze vietate”.

L’atleta ha poi aggiunto: “Questa volta non mi difenderò più. Non ho più la forza e l’energia di farlo. Se ripenso agli anni dopo Rio, a tutte le battaglie che abbiamo fatto con udienze, perizie, memorie, ricorsi e controricorsi, io non ce la faccio più”.

Alex Schwazer pensa alla famiglia: “Ho una vita oltre lo sport”

Nel suo lungo sfogo, il marciatore ha spiegato di voler dare priorità alla propria vita privata: “Ho 41 anni, una bella famiglia e una mia vita, un lavoro che nulla ha a che fare con lo sport. Non voglio rovinare tutto. Non mi difenderò più”.

Angelica Baraldi difende Alex Schwazer sui social

Tra coloro che hanno espresso pubblicamente sostegno a Alex Schwazer c’è anche Angelica Baraldi, ex concorrente del Grande Fratello, che ha condiviso con lui l’esperienza all’interno del reality.

Attraverso i social, l’ex gieffina ha voluto manifestare la propria vicinanza all’atleta: “In questi anni ho visto Alex affrontare battaglie che avrebbero spezzato chiunque. Eppure si è sempre rialzato, con una forza e una dignità fuori dal comune”.

Angelica ha poi concluso: “Io conosco Alex. Conosco il suo valore come sportivo e, soprattutto, come uomo. Ti sarò vicina sempre. Ti voglio bene, amico mio”.



