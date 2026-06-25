Stefania Orlando confessa: “Sono demisessuale, non faccio l'amore da quasi un anno”

Stefania Orlando torna a parlare della sua vita privata e lo fa senza filtri. L’ex protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale DiPiù, affrontando temi molto personali come il suo orientamento sessuale, la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi e la scelta di non avere figli.

Stefania Orlando: “La mia psicologa mi ha detto che sono demisessuale”

Nel corso dell’intervista, Stefania Orlando ha raccontato di aver scoperto, grazie a un percorso terapeutico, di essere demisessuale.

“Io è quasi un anno che non ho rapporti fisici con un uomo. La mia psicologa dice che sono demisessuale. Significa che per vivere anche l’intimità ho bisogno di essere coinvolta emotivamente. Non riesco a separare il sentimento dalla sessualità. In pratica, per potere fare l’amore devo essere innamorata”, ha dichiarato la conduttrice.

La demisessualità rientra nello spettro dell’asessualità e identifica quelle persone che sviluppano attrazione fisica e sessuale soltanto dopo aver instaurato un forte legame emotivo, affettivo o di fiducia con qualcuno. Un aspetto della propria identità che oggi la conduttrice racconta con grande serenità.

Il dolore per la separazione da Simone Gianlorenzi

Attualmente single, Stefania Orlando non nasconde quanto sia stata difficile la fine della relazione con Simone Gianlorenzi, musicista e suo storico compagno.

I due si erano sposati nel 2019 dopo circa dieci anni insieme, ma la loro storia si è conclusa nel 2022. A prendere la decisione sarebbe stato proprio Gianlorenzi.

“È stato lui a prendere la decisione di lasciarmi. Per me è stato un colpo durissimo, perché io mi vedevo invecchiare accanto a lui. Ero convinta che sarebbe stato il mio compagno per sempre. Quando mi disse che era finita, mi è crollato il mondo addosso”, ha raccontato.

Una nuova vita da single dopo le delusioni sentimentali

Nonostante la sofferenza vissuta dopo la separazione e alcune delusioni amorose successive, oggi Stefania Orlando afferma di aver ritrovato il proprio equilibrio.

“Ho sofferto, ho pianto, mi sono messa in discussione non so quante volte davanti agli amori finiti e ai matrimoni iniziati con le migliori intenzioni e poi naufragati. Oggi, però, mi sento rinata. Ho imparato a godermi la mia indipendenza. L’unica cosa è che sono da sola. Io, che ho amato tanto, per il momento sto bene così”.

Dopo un breve flirt con un imprenditore romano nel novembre 2023, la conduttrice non ha più intrapreso relazioni importanti e sembra vivere con serenità questa fase della sua vita.

Il tema della maternità: “I figli non sono arrivati”

Tra gli argomenti affrontati nell’intervista anche quello della maternità, una questione che Stefania Orlando ha trattato con sincerità e senza alcun tabù.

“I bambini semplicemente non sono arrivati. Certo, quando ho conosciuto Simone avevo già quarant’anni, mentre lui ne aveva trentuno. Ma la verità è che né io né lui abbiamo mai sentito davvero l’esigenza di diventare genitori a tutti i costi”.