Antonella Elia affonda Alessandra Mussolini: “Le ho tolto il follow, non mi piace per niente”

Antonella Elia torna a parlare del difficile rapporto con Alessandra Mussolini e conferma che, dopo l'esperienza condivisa al Grande Fratello Vip, tra le due non è cambiato nulla. Anzi, la showgirl ha rivelato di aver smesso volontariamente di seguirla su Instagram, spiegando senza mezzi termini di non essere interessata ai contenuti pubblicati dall'ex parlamentare.

Il defollow su Instagram: “Non voglio vedere quello che pubblica”

Intervistata da Giada Di Miceli nel programma Non Succederà Più su Radio Radio, Antonella Elia ha spiegato di aver deciso di togliere il follow ad Alessandra Mussolini per una scelta ben precisa.

“L’ho tolto perché non mi interessa seguirla. Non trovo per nulla interessante seguirla e quindi le ho fatto il defollow. Lei mi è proprio antipatica. La situazione non si è per nulla distesa. Non voglio nemmeno vedere quello che pubblica”. Argomenti antonella elia

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Chi sono gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip che sente ancora

Se con Alessandra Mussolini i rapporti sono ormai inesistenti, Antonella Elia continua invece a mantenere i contatti con alcuni ex coinquilini della Casa.

Tra questi ci sono Adriana Volpe, con cui ha ritrovato un forte legame, oltre a Renato Biancardi e Blu Barbara Prezia.

“Il segui alla Mussolini non lo rimetto, non ci penso proprio. Invece seguo volentieri Adriana, Renato e Blu. Loro li sento e mi appaiono sui social, gli altri no”.

“Insieme facciamo ridere, ma non saremo mai amiche”

Nonostante le continue discussioni, Antonella Elia riconosce che la coppia televisiva formata con Alessandra Mussolini abbia divertito il pubblico del Grande Fratello Vip.

“Insieme facciamo ridere e io lo so, ma questo non significa che mi diventi simpatica. Ci hanno fatto fare balletti e recite insieme perché funzionavamo in televisione, ma finisce lì”.

Le accuse di Antonella Elia: “Ha giocato di strategia”

Nel corso dell'intervista, Antonella Elia ha anche spiegato le ragioni della sua antipatia nei confronti di Alessandra Mussolini, accusandola di aver adottato una precisa strategia durante il reality.

“Lei è furba, ha preso di mira le persone una alla volta, poi chiedeva scusa. Ha giocato di strategia e alla fine ha vinto. Secondo me era tutta una performance”.

La showgirl si è detta convinta che il pubblico abbia premiato proprio questo atteggiamento, pur non condividendolo: “Prima ti massacra e poi viene da te a fare la simpatica. A me una persona così non piace per nulla”.