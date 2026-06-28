Clizia Incorvaia, la dolorosa confessione in tv: «Tradita tante volte, anche in gravidanza»

Clizia Incorvaia torna a raccontare uno dei periodi più difficili della sua vita. Ospite di La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, l'influencer ed ex protagonista del Grande Fratello Vip ha rilasciato dichiarazioni molto forti sulla relazione con l'ex compagno Francesco Sarcina, rivelando di aver subito ripetuti tradimenti, persino durante la gravidanza della loro figlia.

La nuova vita con Paolo Ciavarro

Oggi Clizia Incorvaia è felice accanto a Paolo Ciavarro, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2020. La loro storia d'amore si è trasformata in una famiglia unita: i due si sono sposati e hanno accolto il piccolo Gabriele, coronando il sogno di costruire un futuro insieme.

Prima di incontrare Paolo Ciavarro, però, l'influencer ha vissuto una lunga e complicata relazione con il cantante Francesco Sarcina, dalla quale è nata la primogenita Nina.

Le confessioni sui tradimenti dell'ex compagno

Nel corso dell'intervista a La Volta Buona, Clizia Incorvaia è tornata a parlare della dolorosa separazione dall'ex leader de Le Vibrazioni, spiegando quanto quei tradimenti abbiano inciso sulla sua vita personale.

L'influencer ha raccontato: "Sono stata tradita tante volte, con donne di tutta Italia e di tutte le età, dai 18 ai 60 anni. E sono stata tradita anche quando ero incinta. È una cosa brutta che ti lascia ferite incredibili. Perché perdi l'autostima, non ti fidi più degli uomini, pensi di non voler stare più con un uomo. Chi tradisce in maniera seriale è una persona che non ama sé stessa, ha bisogno di certezze".