Giulia Salemi dimentica l'abito al matrimonio di Aurora Ramazzotti: outfit d'emergenza e gioielli luxury

Non sempre tutto va come previsto, e lo sa bene Giulia Salemi, tra gli invitati al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, celebrato in Sicilia.

L’influencer, partita per raggiungere Catania e partecipare alla cerimonia, si è resa conto solo una volta arrivata in aeroporto di un errore piuttosto clamoroso: l’abito scelto per l’evento era rimasto a casa. Un dettaglio tutt’altro che secondario, che ha subito trasformato il viaggio in una piccola emergenza di stile.

Il racconto sui social e la doppia sorpresa

Come spesso accade, è stata proprio lei a condividere il momento con ironia e un pizzico di sconforto sui social: “Indovinate chi si è appena accorta di aver lasciato a casa l’appeso con il vestito?”, ha scritto ai follower, raccontando l’accaduto mentre era ormai impossibilitata a tornare indietro.

A complicare ulteriormente la giornata, è arrivato anche un secondo imprevisto personale, raccontato con la sua solita autoironia: “È arrivato a trovarmi il nostro appuntamento mensile”.

Nonostante tutto, Giulia Salemi non si è lasciata scoraggiare e ha deciso di trovare rapidamente una soluzione.

La corsa ai ripari: shopping d’emergenza a Catania

Una volta atterrata in Sicilia, l’influencer si è subito messa alla ricerca di un nuovo outfit, recandosi in boutique per scegliere un abito adatto alla cerimonia.

Tra le proposte provate, come riportato da Fanpage, quattro creazioni firmate Max Mara: un midi color muschio, un lungo blu, un monospalla argentato e un completo due pezzi navy. Alla fine, la scelta è ricaduta proprio su quest’ultimo, che ha saputo convincerla per equilibrio e raffinatezza.

Il risultato è un look composto da un top bustier strapless in taffetà con baschina drappeggiata e una gonna coordinata in envers satin crêpe lucido, leggermente svasata. Un outfit strutturato e moderno, dal costo complessivo di circa 798 euro, scelto in tempi record ma perfettamente in linea con l’occasione.

I gioielli Chopard e il tocco finale

A completare l’insieme, i gioielli già portati con sé per il matrimonio, firmati Chopard: la collana e gli orecchini della linea Precious Lace, in oro rosa e diamanti.

Si tratta di creazioni dal valore importante — circa 18.700 euro la collana e 31.200 euro gli orecchini — caratterizzate da un design ispirato al mondo marino, con motivi che richiamano la schiuma delle onde.

Nonostante l’imprevisto iniziale, il risultato finale è stato un look elegante e curato nei minimi dettagli, dimostrando come anche una dimenticanza possa trasformarsi in un’occasione per reinventarsi.

Resta però una curiosità che i fan non hanno potuto fare a meno di porsi: quale fosse l’abito originariamente scelto e poi, suo malgrado, rimasto a casa.