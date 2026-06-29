GF Vip, Alessandra Mussolini replica ad Antonella Elia dopo il defollow: "Fatti una bella doccia gelata"

Antonella Elia torna a parlare del difficile rapporto con Alessandra Mussolini e conferma che, dopo l'esperienza condivisa al Grande Fratello Vip, tra loro non è cambiato assolutamente nulla. La showgirl ha infatti rivelato di aver smesso volontariamente di seguire l'ex parlamentare su Instagram, spiegando senza mezzi termini di non essere interessata ai suoi contenuti social.

Antonella Elia: “Le ho tolto il follow perché mi è antipatica”

Ospite di Giada Di Miceli nel programma Non Succederà Più su Radio Radio, Antonella Elia ha raccontato le motivazioni che l'hanno spinta a fare il defollow ad Alessandra Mussolini.

"L’ho tolto perché non mi interessa seguirla. Non trovo per nulla interessante seguirla e quindi le ho fatto il defollow. Lei mi è proprio antipatica. La situazione non si è per nulla distesa. Non voglio nemmeno vedere quello che pubblica". Argomenti grande fratello

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Chi sente ancora Antonella Elia dopo il Grande Fratello Vip

Se con Alessandra Mussolini ogni rapporto si è ormai interrotto, Antonella Elia continua invece a frequentare alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Tra le persone con cui è rimasta in contatto ci sono Adriana Volpe, Renato Biancardi e Blu Barbara Prezia, che continua a seguire anche sui social.

"Il segui alla Mussolini non lo rimetto, non ci penso proprio. Invece seguo volentieri Adriana, Renato e Blu. Loro li sento e mi appaiono sui social, gli altri no".

“In tv funzionavamo, ma non saremo mai amiche”

Nonostante le numerose discussioni vissute nella Casa, Antonella Elia riconosce che la coppia televisiva formata con Alessandra Mussolini abbia divertito il pubblico.

"Insieme facciamo ridere e io lo so, ma questo non significa che mi diventi simpatica. Ci hanno fatto fare balletti e recite insieme perché funzionavamo in televisione, ma finisce lì".

Le accuse di Antonella Elia: “Ha giocato di strategia”

Nel corso dell'intervista, Antonella Elia ha anche spiegato le ragioni della sua antipatia, sostenendo che Alessandra Mussolini abbia adottato una precisa strategia durante il reality.

"Lei è furba, ha preso di mira le persone una alla volta, poi chiedeva scusa. Ha giocato di strategia e alla fine ha vinto. Secondo me era tutta una performance".

La showgirl ritiene che proprio questo atteggiamento abbia conquistato parte del pubblico, pur dichiarando di non condividerlo.

"Prima ti massacra e poi viene da te a fare la simpatica. A me una persona così non piace per nulla".

La replica di Alessandra Mussolini sui social

La risposta di Alessandra Mussolini non si è fatta attendere. Attraverso un video pubblicato sui social, l'ex parlamentare ha replicato con toni ironici alle dichiarazioni della showgirl.

"Antonella, a me dispiace che non mi segui più, perché il nostro sentimento non è corrisposto, perché tu mi sei pure simpatica… Dato che fa caldo io un’idea ce l’avrei: comincia a farti una bella doccia gelata, e poi vedi che ti riprendi".