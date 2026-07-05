Uomini e Donne, Marco Troiani spiazza tutti su Cinzia: "Potrei perdonarle anche una scappatella"

Dopo le dichiarazioni di Cinzia Paolini, anche Marco Troiani ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti sulle pagine della rivista ufficiale di Uomini e Donne. I due protagonisti del Trono Over, che avevano lasciato il programma tra dubbi e colpi di scena, oggi sembrano più uniti che mai.

L'uscita dal dating show di Maria De Filippi aveva lasciato molti interrogativi: quale sarebbe stato il futuro della loro relazione? E soprattutto, Cinzia avrebbe scelto davvero Marco oppure avrebbe preferito Mario Lenti? A distanza di settimane, la risposta è ormai chiara: i due sono diventati una coppia a tutti gli effetti.

Marco Troiani e Cinzia Paolini: una storia sempre più seria

Fuori dagli studi televisivi, il rapporto tra Marco Troiani e Cinzia Paolini si è consolidato rapidamente. Il cavaliere, infatti, ha deciso di fare un gesto importante regalando a Cinzia un anello, simbolo del desiderio di costruire qualcosa di serio.

Se nell'intervista rilasciata da Cinzia Paolini la dama era apparsa piuttosto prudente, sottolineando che l'anello non rappresentava necessariamente un impegno definitivo, Marco sembra invece vivere questa relazione con grande trasporto.

Le vacanze estive e i progetti di coppia

Parlando dei programmi per l'estate, Marco Troiani ha rivelato che trascorrerà sicuramente le vacanze insieme a Cinzia, anche se l'organizzazione è ancora in fase di definizione.

Il cavaliere ha raccontato di aver trascorso i primi giorni di giugno a Salerno, città dove vive la dama, assistendo persino al suo esame di canto. In quell'occasione ha avuto modo di conoscere anche il figlio di Cinzia, impegnato nello stesso esame.

Successivamente, è stata Cinzia a raggiungerlo a Milano, mentre lui starebbe organizzando una breve vacanza di quattro giorni all'insegna del relax a Montegrotto Terme. Tra le ipotesi per l'estate ci sarebbero anche una crociera e alcuni giorni in Calabria, terra d'origine della dama, alla quale è profondamente legata.

Cosa è successo dopo la fine di Uomini e Donne

Alla domanda su cosa sia accaduto una volta spente le telecamere di Uomini e Donne, Marco Troiani ha spiegato che lui e Cinzia Paolini hanno ripreso il discorso lasciato in sospeso nei camerini, decidendo di concedersi una reale possibilità.

Secondo il cavaliere, i giorni trascorsi insieme a Salerno sono stati fondamentali per comprendere la forza del loro legame. Inoltre, ha rivelato che è stata proprio Cinzia a far realizzare due fedine, scegliendo anche di indossare il celebre anello di fidanzamento.

"Lei voleva mettere un punto fermo a questa storia", ha spiegato Marco, aggiungendo che una delle principali paure di Cinzia riguarda la possibilità che lui possa comportarsi da "farfallone". Proprio per questo motivo, il fatto che entrambi portino un anello rappresenta per lei una rassicurazione e, per lui, un simbolo della serietà con cui stanno vivendo la relazione.

La replica alle accuse di essere un "farfallone"

Negli ultimi mesi, sul web non sono mancati paragoni ironici tra Marco Troiani e Eric Forrester, storico personaggio della soap Beautiful, noto per le sue numerose relazioni sentimentali.

A questo proposito, il cavaliere ha voluto chiarire la sua posizione, definendosi da sempre una persona profondamente monogama. Ha raccontato che, fin da ragazzo, quando capiva di non provare più gli stessi sentimenti per una fidanzata, preferiva chiudere la relazione prima di iniziarne un'altra, anche correndo il rischio di essere respinto.

La confessione che spiazza tutti: "Potrei perdonare Cinzia"

La dichiarazione più sorprendente è arrivata quando a Marco Troiani è stato chiesto se sarebbe disposto a perdonare un eventuale tradimento.

Il cavaliere ha risposto con decisione che, in linea generale, non tollererebbe un tradimento. Tuttavia, parlando di Cinzia Paolini, ha ammesso che riuscirebbe a perdonarla persino se tra lei e Mario Lenti ci fosse stato qualcosa di più intimo. E ha concluso con una frase che conferma quanto sia coinvolto sentimentalmente: "Potrei anche perdonarle una scappatella, perché la amo troppo".