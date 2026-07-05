Valentina Ferragni ritrova l'amore: paparazzata a Portofino con il nuovo fidanzato colombiano

Dopo la fine della relazione con Matteo Napoletano, Valentina Ferragni sembra aver ritrovato il sorriso e soprattutto l’amore. L’influencer è stata infatti paparazzata a Portofino in compagnia di quello che, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe il suo nuovo fidanzato.

Chi è il nuovo compagno di Valentina Ferragni

A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune fotografie della coppia durante una romantica giornata nella celebre località ligure. L’identità dell’uomo non è stata ancora confermata, ma le prime informazioni parlano di un imprenditore colombiano, dettaglio che ha subito attirato l’attenzione dei fan.

La curiosa coincidenza è che anche la sorella Chiara Ferragni è attualmente legata a un imprenditore colombiano, Josè Hernandez, alimentando ancora di più il gossip intorno alla famiglia Ferragni.

La fine della storia con Matteo Napoletano

La nuova frequentazione arriva dopo la conclusione della storia d’amore tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, iniziata nel 2023. La relazione si sarebbe interrotta nella primavera scorsa, dopo settimane di indiscrezioni e silenzi social.

Nessuno dei due ha mai confermato ufficialmente la rottura, ma l’assenza di apparizioni insieme e la distanza sui social avevano lasciato pochi dubbi sulla fine del loro rapporto.

Le foto a Portofino: baci e tenerezze nella piazzetta

Nelle immagini pubblicate dal settimanale Chi, Valentina Ferragni e il presunto nuovo compagno appaiono particolarmente complici e affiatati. Tra carezze, abbracci e un bacio inaspettato, i due sembrano vivere i primi momenti di una relazione che potrebbe diventare molto importante.

La coppia è stata sorpresa mentre passeggiava per le vie di Portofino, prima di fermarsi per un pranzo romantico nella celebre piazzetta, al ristorante Ai Gemelli. Proprio durante il pranzo, i due si sono lasciati andare a gesti di grande intimità, attirando inevitabilmente l’attenzione dei paparazzi.