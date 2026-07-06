GF Vip, Alessandra Mussolini punge Antonella Elia: "Mi ha tolto il follow perché ho vinto io"

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Antonella Elia ai microfoni di Giada Di Miceli durante la trasmissione radiofonica Non succederà più su Radio Radio, arriva la replica di Alessandra Mussolini, fresca vincitrice del Grande Fratello Vip.

L'ex concorrente ha raccontato la sua versione dei fatti sul rapporto ormai incrinato con la Elia, soffermandosi anche sull'esperienza vissuta nella Casa, sulle dinamiche tra i concorrenti e sui rapporti che ha mantenuto dopo la fine del reality.

L'esperienza al GF Vip 8: “È stata pazzesca”

Ripercorrendo il suo percorso nel reality, Alessandra Mussolini ha definito l'esperienza "fuori dal comune", spiegando come la convivenza forzata con persone inizialmente estranee si sia rivelata molto diversa da quanto immaginasse. Argomenti grande fratello

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"È stata un'esperienza pazzesca. Pensavo che condividere un solo bagno fosse un problema enorme, invece ci si abitua. Avevamo ritmi incredibili e, nonostante tutto, continuo a sentirmi con alcuni ex concorrenti come Lucia e Francesca Manzini".

La stoccata ad Antonella Elia: “Le è venuta una botta da matta”

Il passaggio più acceso dell'intervista riguarda inevitabilmente il rapporto con Antonella Elia, che nelle scorse settimane aveva espresso forti critiche nei suoi confronti.

Secondo la vincitrice del GF Vip 8, il motivo dell'allontanamento sarebbe legato proprio all'esito della finale: "Mi dispiace che Antonella mi abbia tolto il follow. Le è venuta una botta da matta. Uno vince, uno perde. Poteva vincere lei, ho vinto io. Nella vita si impara più dalle sconfitte che dalle vittorie".

Nonostante tutto, Mussolini ha precisato di non provare rancore nei confronti della sua ex compagna d'avventura: "A me lei è simpatica. Abbiamo riso tanto insieme quando andavamo d'accordo. Mi dispiace vederla reagire così".

"Non ho mai usato strategie per vincere"

Tra le accuse ricevute da Antonella Elia c'è anche quella di non essere stata realmente se stessa all'interno della Casa. Una ricostruzione che Alessandra Mussolini respinge con decisione: "Sono entrata senza conoscere nemmeno bene le regole. Mi sono divertita e basta. Quando mi arrabbiavo nominavo chi mi aveva fatto arrabbiare, senza fare calcoli".

L'ex gieffina ha invece indicato in Raimondo Todaro uno dei concorrenti più strategici: "Todaro era molto calcolatore".

L'alleanza tra Antonella Elia e Adriana Volpe

Nel corso dell'intervista, Mussolini ha commentato anche il rapporto nato tra Antonella Elia e Adriana Volpe, definendolo poco spontaneo. Secondo lei, le due avrebbero stretto un'alleanza con l'obiettivo di arrivare insieme fino alla finale: "All'inizio si erano scontrate duramente, poi sono diventate inseparabili. Secondo me si sono coalizzate perché nella Casa questo ti rende più forte".

Parole critiche anche nei confronti della conduttrice: "Ho chiamato Adriana 'l'ancella muta' e lo confermo. È stata troppo fredda e poco presente nelle dinamiche".

"La tattica dentro la Casa non regge"

A chi ipotizza che la sua vittoria sia stata il risultato di una precisa strategia, Alessandra Mussolini risponde senza esitazioni: "Non pensavo nemmeno di vincere. Quando siamo rimaste in due ero convinta che avrebbe vinto Antonella. Le strategie lì dentro non reggono, perché la convivenza è troppo pesante".

L'ex concorrente ha inoltre ricordato alcuni atteggiamenti che, a suo avviso, potrebbero aver penalizzato Antonella Elia durante il percorso: "Per circa venti giorni è rimasta praticamente in silenzio, isolandosi dagli altri. Forse questo non è piaciuto al pubblico".

Chi promuove e chi boccia tra gli ex concorrenti

Tra gli ex coinquilini, Alessandra Mussolini ha speso parole di grande affetto per Francesca Manzini: "Mi è sempre stata simpatica, con alti e bassi, ma oggi ancora di più".

Meno positivo, invece, il giudizio su Marco, definito "perfido" in alcuni atteggiamenti: "C'è stato un periodo in cui proprio non lo sopportavo. Aveva modi di fare davvero antipatici".

I rapporti dopo il GF Vip 8

Terminato il reality, Mussolini continua a frequentare diversi ex concorrenti. Ha raccontato di essere rimasta in contatto con Lucia, Blu e Raul, mentre con Antonella Elia i rapporti si sono completamente interrotti.

Nonostante ciò, lascia aperta la porta a una possibile riconciliazione: "Per me non è successo niente. Certo che mi riconcilierei con Antonella. Mi sembrano cose da bambini togliere il follow sui social".

Le parole su Paola Caruso

Infine, Alessandra Mussolini ha dedicato un pensiero anche a Paola Caruso, ricordandola con affetto: "Mi faceva morire dal ridere. Nei momenti di tensione bastava una sua risata per alleggerire tutto".

Ha poi scherzato sull'ossessione di alcuni concorrenti per palestra e alimentazione: "Passavano ore ad allenarsi e a mangiare tofu e albumi. Alla fine qualcuno è persino ingrassato. Dentro quella Casa erano tutti un po' matti".