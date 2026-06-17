GF Vip, Alessandra Mussolini punge Francesca Manzini: "Pubblica foto ritoccate"

Scaramucce social tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini. Dopo l'esperienza condivisa nella Casa del Grande Fratello Vip, le due ex concorrenti sono tornate alle rispettive attività, ma un recente scambio su Instagram ha catturato l'attenzione dei follower.

Negli ultimi giorni, Francesca Manzini ha pubblicato sui suoi profili social una serie di primi piani che la mostrano particolarmente in forma. Scatti che hanno raccolto numerosi apprezzamenti, ma che hanno anche attirato l'ironia di Alessandra Mussolini, convinta che le immagini fossero state ritoccate.

L'ironia di Alessandra Mussolini sulle foto di Francesca Manzini

Durante una story Instagram pubblicata da Barbara Blu Prezia, Alessandra ha commentato scherzosamente gli scatti dell'imitatrice, mettendone in dubbio l'autenticità. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

"Ma Francesca Manzini carica le foto modificate? Fammi vedere le sue fotografie. Ma chi è questa? Francy? Ma che dici? A Francè, ma che ti sei combinata?! Questo non è nemmeno Photoshop, questa qui è proprio una scultura. Ma non sei tu!".

L'ex concorrente del reality ha continuato con il suo consueto tono ironico: "No, così no, devi essere te stessa. Non puoi pubblicare queste cose, queste sono cose finte, di plastica. Tu devi essere naturale".

La replica di Francesca Manzini: “Nessun filtro, solo posa e trucco”

Non si è fatta attendere la risposta di Francesca Manzini, che ha scelto di replicare mantenendo lo stesso spirito scherzoso dell'amica.

Secondo l'imitatrice, il risultato ottenuto nelle fotografie sarebbe dovuto esclusivamente alla posa scelta e a un make-up particolarmente curato: "Io sono così, tu pensi che sono filtrata, ma non è così. La posa era sensuale, poi il trucco era alla Marilyn, che non sono. Io ovviamente sono la cozza di Marilyn Monroe. Però stacce!".

E poi la stoccata finale rivolta ad Alessandra: "Perché tu invece puoi mettere tutti i filtri che vuoi, ma il soggetto rimane sempre lo stesso".

Rapporti ottimi dopo il Grande Fratello Vip

Al di là delle battute e delle frecciatine social, tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini non sembrano esserci tensioni reali. Le due, infatti, hanno recentemente partecipato a una festa organizzata all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, evento dedicato agli ex concorrenti del reality.

Durante la serata sono apparse più volte insieme, sorridenti e affiatate, confermando un rapporto rimasto solido anche lontano dalle telecamere. Lo scambio social degli ultimi giorni sembra quindi essere soltanto una divertente scaramuccia tra amiche, capace però di far parlare il web.