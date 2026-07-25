GF Vip, Antonella Elia senza freni su Alessandra Mussolini: "Ci ha preso tutti in giro, è una gallina falsa"

Antonella Elia torna a far parlare di sé con dichiarazioni che, come spesso accade, non sono passate inosservate. Ospite del Makumba di Bari, la showgirl ha partecipato al tradizionale "gioco della torre" proposto da Raven Voice e Moet Sharon, esprimendo senza filtri la propria opinione su alcune protagoniste del mondo dello spettacolo.

Tra elogi sinceri e critiche al vetriolo, Antonella Elia ha dimostrato ancora una volta di non avere timore di dire ciò che pensa, confermando quella schiettezza che il pubblico ha imparato a conoscere negli anni, dai tempi di La Ruota della Fortuna, passando per L'Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Barbara d'Urso promossa a pieni voti

Nel corso del gioco, Antonella Elia ha scelto di "salvare" Barbara d'Urso, spendendo nei suoi confronti parole di grande stima.

«Lei rimane assolutamente sul ponte. Lei è una grande! Giuro, mi è simpaticissima, io dico sempre la verità. Non ho paura di lei, mi è molto simpatica. Non è vero che è falsa. Di persone false in televisione ce ne sono, ma non lei. Credetemi, è davvero così: generosa, esuberante. Viva Barbara!».

Le dure parole contro Alessandra Mussolini

Di tutt'altro tono il giudizio espresso nei confronti di Alessandra Mussolini. Alla vista della sua fotografia, Antonella Elia non ha nascosto il proprio disappunto, definendola: «Una gallina, è falsa, ci ha preso tutti in giro. Ho sentito anche un'altra offesa, ma se la dico poi mi prendo una querela. Lei è una gallina spennata e falsa. Non so come abbia fatto a vincere, non capisco come possa piacere alla gente».

Aida Yespica liquidata con un solo aggettivo

Anche Aida Yespica è finita nel mirino dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ricordando vecchi dissapori, Antonella Elia ha commentato con poche parole: «Ma chi la considera questa? Sono passati vent'anni. Ci siamo prese per i capelli. Un aggettivo? Inutile».

Valeria Marini nel mirino

Le dichiarazioni più pungenti sono arrivate quando gli intervistatori hanno ricordato che, pochi giorni prima, al Makumba era stata ospite anche Valeria Marini.

La replica di Antonella Elia è stata immediata: «Oddio quella! Che pizza questa, ma è ovunque. Voleva la luce in fronte? Come se poi le servisse a qualcosa quel faro, porella. Ormai ciaone. Secondo me non è nemmeno una bella donna e non è nemmeno brava. Che cosa fa nella vita? Me lo sono sempre chiesta».