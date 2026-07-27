GF Vip, «Mi insultano e tu non dici niente?»: la replica sarcastica di Alessandra Mussolini agli insulti di Antonella Elia

Lo scontro tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini torna ad accendersi dopo l’esperienza condivisa nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Nei giorni scorsi, ospite del Makumba di Bari, la showgirl ha rivolto parole durissime all’indirizzo della sua ex coinquilina, definendola falsa e accusandola di aver ingannato gli altri concorrenti del reality.

Le accuse di Antonella Elia

Nel corso della serata, Antonella Elia non ha usato mezzi termini: «Una gallina, è falsa, ci ha preso tutti in giro. Ho sentito anche un’altra offesa, ma se la dico poi mi prendo una querela. Lei è una gallina spennata e falsa. Non so come abbia fatto a vincere, non capisco come possa piacere alla gente».

Dichiarazioni che hanno rapidamente fatto il giro dei social e riacceso una rivalità mai del tutto sopita.

La replica sarcastica di Alessandra Mussolini

La risposta di Alessandra Mussolini non si è fatta attendere. Attraverso un video pubblicato sui social, l’ex parlamentare ha scelto la strada dell’ironia, fingendo di rimproverare l’ex coinquilina per non aver preso le sue difese mentre veniva insultata. Il paradosso, naturalmente, è che a rivolgerle gli insulti era stata proprio la stessa Elia.

«Antonella, io te lo devo dire. Ti faccio questo video, non so se lo vedrai ma non mi interessa. Ci sono rimasta molto male. Un conto è che tra di noi uno si dica delle cose, ma ci sta. Un altro conto è che tu stai lì, mi insultano e tu non dici niente e stai zitta».

«Mi insultano e tu non dici niente?»

Proseguendo con il tono volutamente sarcastico, Alessandra Mussolini ha richiamato la solidarietà che, a suo dire, dovrebbe esistere tra persone che hanno condiviso la stessa esperienza televisiva.

«Io non lo avrei mai fatto, perché tra di noi deve esserci anche una solidarietà. Abbiamo fatto un percorso insieme, siamo stati in promiscuità in questo ambiente del Grande Fratello. Mi insultano e tu non dici niente? Stai lì ferma così? Non va bene. Io non lo avrei mai fatto e tu lo stai consentendo».